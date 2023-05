https://fr.sputniknews.africa/20230513/provoquer-une-escalade-un-general-syrien-commente-les-livraisons-de-storm-shadow-a-kiev-1059237676.html

"Provoquer une escalade", un général syrien commente les livraisons de Storm Shadow à Kiev

La livraison par Londres de missiles Storm Shadow d’une portée déclarée de 250 km à l'Ukraine vise à accroître le degré d'implication de Kiev dans les hostilités, a déclaré à Sputnik Mohammed Abbas, général de brigade syrien à la retraite.Précédemment, le secrétaire d’État britannique à la Défense, Ben Wallace, avait confirmé le 11 mai la livraison de ces missiles de croisière à l’Ukraine.Selon la chaîne de télévision CNN, les missiles Storm Shadow ont une portée inférieure à celle des missiles américains ATACMS (environ 300 km) réclamés par Kiev.Dès l’annonce de la fourniture de ces missiles à Kiev, Moscou a accusé Londres de franchir une nouvelle étape et pousse à l’escalade du conflit. Les Storm Shadow utilisés dans le DonbassLe 12 mai, l’armée ukrainienne a pour la première fois utilisé des Storm Shadow en attaquant deux usines à Lougansk. Les deux avions qui ont participé à cette frappe ont été par la suite abattus par l’armée russe.Le raid ukrainien a fait des blessés civils, y compris six enfants.Ce samedi 13 mai, Kiev a de nouveau tiré un missile Storm Shadow sur Lougansk, faisant six blessés et endommageant sept immeubles, 25 garages, 15 voitures et une ligne de haute tension, selon les autorités locales.Le porte-parole du Président Vladimir Poutine, la posture de Moscou est négative face à cette livraison qui demandera une réponse appropriée de la part des forces russes, auxquelles reviennent toutes les décisions pertinentes.

