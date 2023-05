https://fr.sputniknews.africa/20230512/lafrique-part-a-lassaut-de-lespace-1059198633.html

L’Afrique part à l’assaut de l’espace

Alors que l’ère spatiale dure depuis une soixantaine d’années, l’Afrique se réveille et affiche ses ambitions spatiales. La demande en capacité satellitaire monte en flèche sur le continent, dont l’industrie spatiale devrait atteindre 22 milliards de dollars en valeur d’ici 2026, rapporte Africanews. Et ce malgré d’immenses lacunes dans les domaines de la communication, de l'éducation et de la science.En 2022, les pays africains ont investi 539 millions de dollars dans leurs programmes spatiaux et un port spatial doit être construit à Djibouti avec le soutien de la Chine.272 entreprises africaines effectuent des travaux liés à l’espace et des dizaines d’autres entrent dans le secteur. Des dizaines de satellites africains sont déjà en orbite.La mise en place en janvier par l’Union africaine d’une Agence spatiale africaine en dit long des ambitions continentales et du fait que l’espace soit considéré en Afrique comme une industrie stratégique.Former ses propres spécialistesSelon Rorisang Moyo, analyste de l’industrie spatiale pour Space in Africa, les programmes spatiaux se développent de façon plus dynamique en Afrique du Sud et en Égypte. Elle estime également qu’il faut prêter attention à l’Algérie et au Nigeria.Parmi les principaux défis que l’Afrique doit relever dans le domaine spatial, l’experte nomme la formation de personnels locaux, car lorsque les Africains collaborent avec les nations spatiales les plus puissantes, le vide est normalement comblé par leurs personnels qualifiés.Cependant, l’Afrique dispose en abondance d’une main-d’œuvre très jeune qui pourrait contribuer à la recherche.Outre les pays nommés par l’experte, d’autres encore tournent leur regard vers l’espace.Un nanosatellite devrait être lancé par la Côte d’Ivoire en août 2024.Plusieurs pays ont lancé leurs premiers satellites récemment avec l’aide de partenaires étrangers pour la mise en orbite. Mi-avril, le Kenya a ainsi lancé un premier satellite via une fusée de la compagnie SpaceX, alors que l’Angola a préféré une fusée russe Proton pour lancer le sien.

