La Côte d’Ivoire annonce la date de lancement de son premier satellite

Les autorités ivoiriennes encouragent la construction d’un nanosatellite, qui devrait être lancé en août 2024. Plusieurs pays africains tournent leurs regards... 02.05.2023, Sputnik Afrique

Les pays africains continuent leur folle course spatiale. Après le Kenya, le Zimbabwe ou encore l’Égypte, la Côte d’Ivoire va à son tour mettre un satellite en orbite. Baptisé Yam-Sat CI 01, il s’agira d’un nanosatellite d’observation, qui devrait être lancé d’ici août 2024, a expliqué Adama Diawara, ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche, lors de la conférence NewSpace Africa qui s’est tenue à Abidjan.Cet engin spatial peut notamment aider à prévenir des catastrophes naturelles et à mesurer l’ampleur de la déforestation, a rappelé le ministre. Il pourrait également offrir un soutien dans la lutte antiterroriste ou la surveillance d’activités illégales, comme l’orpaillage clandestin.Le projet court d’ailleurs depuis quelques années, puisque des études de faisabilité avaient été lancées dès 2015 par le Président ivoirien Alassane Ouattara. La construction du satellite se veut 100% ivoirienne et a été confiée à la société Universal Konstructors Associated (UKA) en partenariat avec l’Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-HB) de Yamoussoukro.Bientôt une agence spatiale?La Côte d’Ivoire entend par ailleurs créer sa propre agence spatiale, comme l’avait déjà annoncé Adama Diawara en 2021. Le ministre de la Recherche a en outre appelé les pays africains à mettre en commun leur expertise pour bâtir des partenariats et faire progresser la recherche spatiale sur le continent, via ces agences. Il a mentionné le rôle clé de l’Union africaine dans ce secteur.Outre la Côte d’Ivoire, plusieurs autres pays africains se sont tournés vers la conquête spatiale ces derniers mois. Plusieurs pays ont lancé le premier satellite récemment, en se tournant parfois vers des partenaires étrangers pour la mise en orbite. Mi-avril, le Kenya a ainsi lancé un premier satellite via une fusée de la compagnie SpaceX, alors que l’Angola avait préféré une fusée russe Proton pour la même opération.

