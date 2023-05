https://fr.sputniknews.africa/20230512/chaos-au-soudan-ou-en-est-laccord-sur-une-base-navale-russe-dans-le-pays--1059211938.html

Chaos au Soudan: où en est l'accord sur une base navale russe dans le pays?

Chaos au Soudan: où en est l'accord sur une base navale russe dans le pays?

Les événements au Soudan n’affecteront pas les accords sur la construction d’une base navale russe dans le pays, selon l’ambassadeur soudanais à Moscou. 12.05.2023, Sputnik Afrique

L’ambassadeur soudanais à Moscou Mohammed Elghazali Eltijani Sirraj assure que la situation au Soudan n’aura pas d’impact sur les accords conclus précédemment sur la construction d’un point d’appui de la marine russe.Selon le diplomate, le problème réside dans le fait que "cet accord doit être ratifié par le corps législatif alors que celui-ci n'a pas encore été formé"."Nous n'avons pas de Parlement pour l'instant, car le Soudan est en période de transition. Lorsqu'elle prendra fin, nous aurons un gouvernement qui pourra soumettre cet accord au Parlement pour ratification", a-t-il précisé.Une base à double destinationIl a confirmé qu’une fois construite, la base pourrait servir à charger des navires marchands."La base est une infrastructure militaire, mais nous pourrions effectivement utiliser les ports de Port-Soudan, sur la mer Rouge, pour les importations en provenance de Russie et les exportations en provenance du Soudan", a indiqué l'ambassadeur.Un accord entre la Russie et le Soudan visant à établir un point logistique naval russe dans le pays a été signé à Khartoum le 23 juillet 2019 et à Moscou le 1er décembre 2020. En février 2023, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que l'accord était en cours de ratification.M.Sirraj avait précédemment déclaré à Sputnik que, "en raison de son emplacement stratégique sur le continent, le Soudan pourrait être utilisé comme hub pour la vente de produits russes à d'autres pays africains".Depuis le 15 avril, un conflit militaire persiste au Soudan entre l’armée régulière commandée par le général Abdel Fattah al-Bourhane et les Forces de soutien rapide (FSR) dirigées par le général Mohamed Hamdane Daglo.

