La plus grande ville du Soudan à l’arrêt à cause des affrontements

La plus grande ville du Soudan à l’arrêt à cause des affrontements

La vie semble arrêtée dans certaines agglomérations du Soudan où de violents affrontements ont déjà causé des centaines de morts et des milliers de blessés... 22.04.2023

2023-04-22T18:39+0200

2023-04-22T18:39+0200

2023-04-22T18:39+0200

La plupart des magasins, pharmacies et stations-service sont fermés ce samedi 22 avril à Omdurman, la plus grande ville du Soudan, alors que les combats continuent dans ce pays entre l’armée gouvernementale et la Force de réaction rapide (FSR), rapporte un correspondant de Sputnik.Selon lui, les voitures sont extrêmement rares sur les routes d'Omdurman, située juste au nord de la capitale Khartoum. Les épiceries sont aussi fermées et il n'y a pratiquement personne dans les rues.Évacuation des diplomatesL’armée gouvernementale a annoncé ce samedi que les pays étrangers qui avaient réclamé l’évacuation de leurs ressortissants pourraient procéder à l’opération ces prochaines heures.Les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et la Chine ont souhaité faire évacuer leurs diplomates et ressortissants après l’agression contre un ambassadeur de l’Union européenne et l’attaque d’un convoi diplomatique américain. Les citoyens étrangers pourront quitter le pays à bord d'avions de transport militaire de leur pays depuis Khartoum. Situation au SoudanDes affrontements ont lieu depuis le 15 avril au Soudan entre l’armée régulière du général Abdel Fattah al-Burhane et les forces paramilitaires de soutien rapide (FSR) dirigées par le général Mohamed Hamdane Daglo, numéro deux du pays. Les deux parties font des déclarations contradictoires sur leurs succès et le contrôle de sites. Le 21 avril, l’armée et les FSR ont annoncé un cessez-le-feu de trois jours à l’occasion de la fête musulmane de l’Aïd El-Fitr.Selon le ministre soudanais de la Santé, Haitham Muhammed Ibrahim, le nombre de personnes tuées dans les affrontements a atteint 600. La porte-parole de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Margaret Harris, a signalé 413 morts et 3.551 blessés au Soudan lors d’un point presse hebdomadaire tenu le 21 avril à Genève. L’Union des médecins soudanais a fait état de 256 morts civiles et de 1.454 blessés.

