https://fr.sputniknews.africa/20230511/pretoria-compte-sur-les-brics-pour-conduire-la-russie-et-lukraine-a-la-paix-1059188850.html

Pretoria compte sur les BRICS pour conduire la Russie et l’Ukraine à la paix

Pretoria compte sur les BRICS pour conduire la Russie et l’Ukraine à la paix

L’Afrique du Sud, préoccupée par la guerre entre la Russie et l’Ukraine, juge possible la participation des BRICS au règlement de la crise, selon la ministre... 11.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-11T17:00+0200

2023-05-11T17:00+0200

2023-05-11T17:00+0200

donbass. opération russe

afrique du sud

ukraine

russie

naledi pandor

brics

règlement

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0b/08/1056754608_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_53c5de88af8e538bb9e7a9ee21899df1.jpg

Intervenant mercredi 10 mai avec son discours sur le vote du budget 2023, la ministre sud-africaine des Relations internationales et de la Coopération Naledi Pandor a exprimé la préoccupation de l’Afrique du Sud concernant la guerre entre la Russie et l’Ukraine et la volonté d’encourager toutes les parties concernées à trouver une voie vers la paix.La ministre a signalé qu’un rôle important dans les recherches d’une paix pourrait être joué par les BRICS, dont le sommet aura lieu au mois d’août en Afrique du Sud.Elle a fait savoir que le Président sud-africain Cyril Ramaphosa entretenait des contacts avec ses homologues russe et ukrainien.L'Afrique du Sud accueillera en août un sommet des BRICS, auquel le Président russe Vladimir Poutine est censé participer. Cependant, Moscou a déclaré en avril qu'elle devra clarifier, dans le cadre de contacts bilatéraux, la position de l'Afrique du Sud sur son adhésion à la Cour pénale internationale (CPI).L'Afrique du Sud prête à servir de médiateur entre la Russie et l'UkrainePretoria maintient des contacts avec MM Poutine et Zelensky et veut œuvrer pour faciliter un dialogue entre les deux pays, a également déclaré la chef de la diplomatie sud-africaine lors d'une table ronde sur les tensions géopolitiques le 9 mai.Naledi Pandor a souligné que les sanctions imposées par l'Occident à la Russie avaient un effet "secondaire", dont d'autres pays "souffrent".Mandat d’arrêt contre PoutineMi-mars, la CPI a lancé un mandat d’arrêt contre Vladimir Poutine, l’accusant de "crime de guerre présumé de la déportation d'enfants" depuis l’Ukraine vers la Russie.En tant que membre de la CPI, l’Afrique du Sud serait en effet tenue d’arrêter Vladimir Poutine si celui-ci se présentait sur son territoire. Pretoria explore désormais différentes pistes pour permettre au Président russe de prendre part au sommet, envisageant par exemple un évènement mixte, à la fois en ligne et en présentiel.Certains pays africains comme la Guinée ont pour leur part déclaré que Vladimir Poutine restait le bienvenu et pourrait se rendre sur leur territoire, malgré ce mandat d’arrêt international.

afrique du sud

ukraine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique du sud, ukraine, russie, naledi pandor, brics, règlement