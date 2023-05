https://fr.sputniknews.africa/20230511/lartillerie-russe-frappe-un-lieu-de-stationnement-temporaire-de-soldats-ukrainiens-1059174908.html

L'artillerie russe frappe un lieu de stationnement temporaire de soldats ukrainiens

Dans le cadre des hostilités en cours dans la République populaire de Donetsk, l'artillerie russe dit avoir frappé un lieu de concentration de troupes... 11.05.2023, Sputnik Afrique

Des militaires russes ont réalisé une frappe de missiles sur un lieu de stationnement temporaire des troupes ukrainiennes à Konstantinovka et un dépôt de munitions à Kramatorsk, dans la République populaire de Donetsk, a appris Sputnik auprès du service de presse de la Défense russe.De leur côté, les artilleurs du groupe Sud ont frappé des concentrations de personnel ennemi près de Belaïa Gora, Artiomovsk (Bakhmout en ukrainien), Kourakhovo et Avdeïevka, dans la même région. Un système antiaérien polyvalent mobile de moyenne portée Bouk-M a abattu un projectile de lance-roquettes multiple HIMARS.Lors de la lutte de contre-batterie près du village d'Alexandro-Choultino, un obusier léger remorqué M119 de 105 mm de fabrication américaine a été détruit, de même qu'un mortier de 120 mm près de Darievka.Des rotations de troupes déjouéesLes forces spéciales ont en outre découvert une rotation de troupes ukrainiennes sur l'axe de Marinka et l'ont brisée à l'aide de frappes de chars et de l'artillerie.La veille, l'artillerie russe avait également réussi à empêcher l'armée ukrainienne d'effectuer une rotation. Ces mouvements d'unités sont probablement effectués dans le cadre d'une puissante contre-offensive ukrainienne attendue sur le front et qui fait l'objet de nombreuses spéculations depuis des semaines.

