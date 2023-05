https://fr.sputniknews.africa/20230510/une-rotation-de-troupes-ukrainiennes-empechee-par-larmee-russe-1059150760.html

Une rotation de troupes ukrainiennes empêchée par l’armée russe

Une rotation de troupes ukrainiennes empêchée par l'armée russe

Sur le front ukrainien, l'artillerie russe a réussi à empêcher l'armée ukrainienne d'effectuer une rotation de troupes. Un canon automoteur Akatsiya a en outre... 10.05.2023, Sputnik Afrique

L'artillerie russe a sapé trois tentatives des troupes ukrainiennes de procéder à une rotation d'unités et a détruit un canon automoteur Akatsiya, a fait savoir à Sputnik un porte-parole de l'armée.Au cours des hostilités sur l'axe de Koupiansk, sur le front ukrainien, l'aviation d'assaut et légère russe a porté dix frappes sur un regroupement de personnel, d'armes et de matériel militaire.Les trois tentatives de rotation ont été sapées en première ligne. Un lance-roquettes multiple Grad a atteint avec son projectile ce canon automoteur 2S3 Akatsiya, a précisé le porte-parole.À quand une contre-offensive?Ce succès vient s'ajouter à l'arrêt de la progression des réserves ukrainiennes obtenu la veille. Selon la Défense russe, dans la nuit du 8 au 9 mai, une frappe concentrée a été portée avec des armes de haute précision sur les lieux de stationnement temporaires de réserves de Kiev et des dépôts de munitions. Cela a permis de couper leur progression, mais aussi l'acheminement de munitions vers la zone des hostilités.Une puissante contre-offensive ukrainienne est attendue début mai et fait l'objet de nombreuses spéculations depuis des semaines.

