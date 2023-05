https://fr.sputniknews.africa/20230509/larmee-russe-stoppe-la-progression-des-troupes-de-kiev-moscou-dresse-son-bilan-quotidien-1059141251.html

L'armée russe stoppe la progression des troupes de Kiev: Moscou dresse son bilan quotidien

L'armée russe stoppe la progression des troupes de Kiev: Moscou dresse son bilan quotidien

Au cours de ces dernières 24h, les Russes ont abattu un avion et dix drones ukrainiens ainsi que plusieurs roquettes. Une frappe concentrée a aussi permis... 09.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-09T15:46+0200

2023-05-09T15:46+0200

2023-05-09T15:46+0200

donbass. opération russe

russie

ukraine

défense

conflit ukrainien

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0c/0f/1057285679_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_eadda7c3467466ed2b4b7e02bdd06b20.jpg

La nuit dernière, l'armée russe a porté, avec des armes de haute précision et de longue portée, une frappe concentrée sur des lieux de stationnement temporaires des réserves de l'ennemi et des dépôts de munitions. Toutes les cibles ont été atteintes, a déclaré ce mardi le ministère russe de la Défense en présentant son bilan quotidien de l'opération spéciale en Ukraine.La progression des réserves ainsi que l'acheminement de munitions vers la zone des hostilités ont été coupés, selon le communiqué. En outre, un avion Su-25 ukrainien, trois projectiles de lance-roquettes multiples Ouragan et HIMARS, un missile tactique Totchka-U et dix drones ukrainiens ont été abattus en ces dernières 24 heures.Pertes de Kiev sur les axes principaux:

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, défense, conflit ukrainien