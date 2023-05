https://fr.sputniknews.africa/20230511/lalgerie-a-mene-des-exercices-de-reaction-a-lincursion-dune-armee-etrangere--images-1059181080.html

L’Algérie a mené des exercices de réaction à l’incursion d’une armée étrangère – images

L’Algérie a mené des exercices de réaction à l’incursion d’une armée étrangère – images

Les forces armées algériennes ont mené mardi 9 mai des exercices tactiques pour s’entraîner à riposter à une tentative d’incursion d’une armée étrangère. Des... 11.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-11T12:50+0200

2023-05-11T12:50+0200

2023-05-11T13:00+0200

international

maghreb

algérie

exercices militaires

invasion

riposte

s-300

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104301/07/1043010748_0:0:1462:822_1920x0_80_0_0_a0f3e51d2ae0bb0e9bd09d80a112eb66.jpg

Le site d’information sur la défense et la sécurité au Moyen-Orient et dans l’Afrique du Nord Menadefense a mis en ligne des images d’exercices tactiques en Algérie.Baptisées El Fassl 2023, ces manœuvres se sont déroulées mardi 9 mai au terrain d’entraînement de Hemmaguir (dans l’ouest du Sahara algérien) et ont simulé une riposte de l’armée algérienne à une tentative d’incursion d’une armée étrangère.Selon Menadefense, la 40e division d’infanterie mécanisée a été engagée dans les manœuvres, appuyée par des unités interarmes de différentes forces.Beaucoup de matériel de guerre a été engagé, avec, entre autres, des Su-30 MKA ravitaillés par un Il-78, des hélicoptères d’attaque Mi-28NE et des hélicoptères d’assaut Mi-171, ainsi qu’un régiment de systèmes antiaériens S-300 PMU.Le S-300, épine dorsale de la défense aérienneLe magazine Military Watch a signalé à propos de ces exercices qu’au moins un S-300 a tiré un missile à longue portée.Selon la revue, le S-300PMU-2 constitue actuellement l'épine dorsale du réseau de défense aérienne algérien et est complété par un large éventail de systèmes à courte portée tels que le Pantsir-SM et le BouK-M2. La variante avancée du Pantsir aurait été livrée à l'armée de l'air algérienne avant d'être acquise par l'armée russe elle-même.L’Algérie a accéléré ses efforts pour moderniser sa défense à partir du début des années 2010 après que son voisin libyen a subi un assaut aérien occidental, entraînant l'exécution de son chef et plus d'une décennie de chaos.

maghreb

algérie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, maghreb, algérie, exercices militaires, invasion, riposte, s-300