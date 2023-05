https://fr.sputniknews.africa/20230509/jour-de-la-victoire-le-defile-militaire-sur-la-place-rouge-comme-si-vous-y-etiez---video-1059132122.html

Jour de la Victoire: le défilé militaire sur la place Rouge comme si vous y étiez - vidéo

Le traditionnel défilé militaire du 9 mai s’est tenu dans la capitale russe. Environ 2.000 militaires ont pris part à l'événement ainsi que 37 équipements... 09.05.2023, Sputnik Afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/09/1059131918_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_932b3b4bdb37dd60f08549a1b202fc9b.jpg

Comme de coutume, un grand défilé est organisé à Moscou. Des véhicules militaires, avions, soldats et officiers traversent chaque année la célèbre place Rouge depuis 1995, date du 20e anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie. La Seconde Guerre mondiale est connue en Russie comme la "Grande Guerre patriotique".Le défilé a commencé par la présentation des symboles: la légendaire Bannière de la Victoire, drapeau de l’Union soviétique qui a été planté sur le palais du Reichstag à Berlin en 1945, et le drapeau russe.Le ministre de la Défense a ensuite salué les troupes rassemblées pour le défilé sur la place Rouge: les Forces des missiles stratégiques, les Forces aéroportées, les femmes militaires, ainsi que les plus jeunes participants au défilé.Vladimir Poutine a ensuite pris la parole en s’adressant aux militaires présents sur la place et aux soldats engagés dans l’opération spéciale dans le Donbass. Après un triple "Hourra" en réponse au Président, le défilé de la Victoire sur la place Rouge a commencé par le passage des troupes, dont un bataillon féminin.Le passage des équipements militaires a été ouvert par le char T-34, légende de la Seconde Guerre mondiale.Systèmes de missiles Iars, Iskander, S-400 et blindé de transport de troupes Boomerang: le défilé de la Victoire à Moscou s’est poursuivi avec des engins militaires. Il a été clos par une performance de l’orchestre militaire.

