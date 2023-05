https://fr.sputniknews.africa/20230509/victoire-de-1945-vladimir-poutine-prononce-un-discours-sur-la-place-rouge-de-moscou--1059128695.html

Victoire de 1945: Vladimir Poutine prononce un discours sur la place Rouge de Moscou

Intervenant sur la place Rouge de Moscou à l'occasion du Jour de la Victoire, Vladimir Poutine a déclaré qu'une "guerre" est orchestrée contre la Russie. Selon... 09.05.2023, Sputnik Afrique

À l'occasion du Jour de la Victoire sur le nazisme, célébré en Russie le 9 mai, le Président russe a prononcé un discours devant les participants au défilé militaire traditionnel sur la place Rouge de la capitale.En félicitant les anciens combattants et les autres Russes, Vladimir Poutine a souligné que la Russie souhaitait "voir un avenir pacifique et stable". Selon lui, "toute idéologie de suprématie est inadmissible".Devant des milliers de soldats au garde-à-vous sur la place Rouge, il a en outre qualifié de crime la démolition des mémoriaux aux soldats soviétiques dans certains pays. Et de souligner que toutes les ethnies de l'URSS avaient apporté leur contribution à la victoire sur le nazisme.Le monde "est à un tournant"Le monde "est à un tournant", une "guerre" est orchestrée contre la Russie, a encore déclaré le chef de l'État, en faisant allusion à l'actuel conflit en Ukraine.L'objectif des ennemis de la Russie est d'obtenir sa désintégration et son anéantissement, a-t-il encore affirmé.L'expérience de solidarité et de partenariat pendant des années d'une menace commune est une base solide lorsque le monde se dirige vers la multipolarité, a encore indiqué le Président russe.L'Ukraine est un "otage"Le peuple ukrainien est devenu un otage d'un coup d'État et des plans de l'Occident, a-t-il affirmé. C'est la raison de l'actuelle catastrophe en Ukraine, selon lui. Kiev est aussi devenu une "monnaie de change" entre les mains de l'Occident, a-t-il ajouté.Selon Vladimir Poutine, toute idéologie de suprématie est "repoussante, criminelle et délétère les élites occidentales ne cessent de rebattre les oreilles de tout le monde sur leur exclusivité".

