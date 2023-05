https://fr.sputniknews.africa/20230509/des-bombardiers-russes-detruisent-un-pont-flottant-ukrainien-dans-le-donbass-1059128576.html

Des bombardiers russes détruisent un pont flottant ukrainien dans le Donbass

Des bombardiers russes détruisent un pont flottant ukrainien dans le Donbass

Des bombardiers du groupe russe Centre ont frappé un pont flottant et des postes d’appui des troupes ukrainiennes, selon le porte-parole du groupe. 09.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-09T08:37+0200

2023-05-09T08:37+0200

2023-05-09T08:37+0200

donbass. opération russe

république populaire de lougansk (rpl)

république populaire de donetsk (rpd)

bombardier

pont flottant

m142 himars

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103693/69/1036936949_0:0:2201:1239_1920x0_80_0_0_8f23dbba608902328bee3f1e69652c2f.jpg

Alexandre Savtchouk, porte-parole du groupe Centre des forces russes dans le Donbass, a révélé à Sputnik le déroulement des opérations dans les Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk.République de LouganskDes déplacements de la 25e brigade aéroportée et de la 58e brigade motorisée des troupes ukrainiennes ont été repérés dans le nord de la République de Lougansk à proximité du village de Tchervonopopovka et de la conservation forestière de Serebrianka.Des pertes leur ont été infligées par des frappes aériennes et des tirs d’artillerie.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

république populaire de lougansk (rpl), république populaire de donetsk (rpd), bombardier, pont flottant, m142 himars