La Russie abat 22 drones ukrainiens au-dessus de la mer Noire

La Russie abat 22 drones ukrainiens au-dessus de la mer Noire

La Défense russe a annoncé avoir détruit 32 drones ukrainiens en 24 heures, dont 22 au-dessus de la mer Noire. 07.05.2023, Sputnik Afrique

Dans les dernières 24 heures, les systèmes de défense antiaérienne russe ont abattu 32 drones ukrainiens dont 22 survolaient la mer Noire, a annoncé ce dimanche 7 mai le ministère russe de la Défense.Dix autres drones ont été abattus dans les républiques populaires de Donetsk et de Lougansk ainsi que dans les régions de Kharkov et de Zaporojié.Depuis le début de l’opération spéciale, les forces russes ont détruit 418 avions de combat ukrainiens, 230 hélicoptères, 4.027 drones, 421 systèmes de défense sol-air, 9.014 chars et autres blindés, 1.096 lance-roquettes multiples, 4.754 pièces d’artillerie et mortiers, ainsi que 10.037 véhicules militaires spéciaux.Le gouverneur de Sébastopol, Mikhaïl Razvozjaïev, avait précédemment indiqué que les forces de défense aérienne et de guerre électronique avaient repoussé une attaque d'au moins dix drones ukrainiens.

