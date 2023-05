https://fr.sputniknews.africa/20230509/boule-de-feu-dans-le-ciel-algerien-explications-du-centre-de-recherche-astrophysique---video-1059143519.html

Boule de feu dans le ciel algérien: explications du Centre de recherche astrophysique - vidéo

Boule de feu dans le ciel algérien: explications du Centre de recherche astrophysique - vidéo

Le Centre algérien de recherche en astrologie, astrophysique et géophysique a fait la lumière ce mardi 9 mai sur le phénomène qui a fait tant de bruit sur la... 09.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-09T16:54+0200

2023-05-09T16:54+0200

2023-05-09T16:54+0200

algérie

boule de feu

météorite

ovnis

séisme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/14/1058719375_0:28:1920:1108_1920x0_80_0_0_c6ba15f5607aa22111d0a2478627502b.jpg

Le Centre algérien de recherche en astrologie, astrophysique et géophysique (CRAAG) a calmé les passions soulevées par la boule lumineuse qui a traversé le ciel de plusieurs wilayas d’Algérie dans la nuit de dimanche à lundi, vers minuit, et dont les vidéos ont été largement partagées et commentées.Les interprétations étaient les plus variées, depuis une météorite jusqu’au prélude d’un tremblement de terre en passant par un ovni ou un signe divin.Le CRAAG a publié ce mardi 9 mai un communiqué qui a remis les choses à leur place.Il a indiqué que "la boule de feu qui était très brillante avec une traînée lumineuse a été aperçue pendant plusieurs secondes de l’ouest au sud-est" dans la nuit du 7 au 8 mai vers 23h59 (heure locale).Ce corps céleste est une météorite captée par la force de gravité terrestre avant qu'elle n'entre dans l’atmosphère de notre planète à une vitesse supersonique, a expliqué le Centre.Un phénomène sans lien avec l’activité sismiqueSelon ses premiers calculs, la masse de la météorite était d’"environ 10 kilogrammes" et l’altitude pendant le premier éclair lumineux était d’"environ 25 à 40 kilomètres".Dans son communiqué cité par L’Expression, le CRAAG a indiqué qu’il s’agissait d’un phénomène astronomique naturel qui se produisait régulièrement dans le monde à une fréquence d’environ 10 fois par an et qu’il n’y avait "aucun lien avec l’activité sismique".

algérie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

algérie, boule de feu, météorite, ovnis, séisme