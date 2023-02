https://fr.sputniknews.africa/20230214/une-chaine-de-boules-lumineuses-reperee-dans-le-ciel-de-chine--images-1057917783.html

Une chaîne de boules lumineuses repérée dans le ciel de Chine – images

Des objets volants non identifiés ont été aperçus par les habitants d'une province chinoise proche de la Russie, selon le journal Huanqiu Shibao.

Des habitants de la ville de Qiqihar ont remarqué, le 13 février, une chaîne de boules lumineuses volant dans le ciel de la province du Heilongjiang, frontalière de la Russie, relate le journal Huanqiu Shibao.Selon cette source, le matin du 14 février, un habitant de la ville nommé Jiang a déclaré avoir remarqué la veille à 17h23 (09h23 UTC), un tas d’objets volant rapidement.Une autre personne a déclaré que les premiers ballons qui volaient s'allumaient les unes après les autres alors que celles à la fin s'éteignaient une à une.Jiang a précisé que cette chaîne de boules n'a été visible que pendant quelques secondes, impossible donc de la photographier.Dans le même temps, certains habitants de la province ont tout de même réussi à filmer le phénomène. Selon eux, les boules n’émettaient aucun bruit et volaient très haut avec une lumière vive. Pas de panique?Selon Huanqiu Shibao, le Bureau météorologique de Qiqihar n’a pas encore eu la possibilité d’expliquer ce fait.À son tour, le bureau de la Défense aérienne de la ville a exhorté à ne pas s'inquiéter. Selon lui, il n’y avait eu aucune notification concernant des exercices militaires.Sur les réseaux sociaux, des internautes supposent qu’il s’agirait de drones publicitaires.Le ministère chinois des Affaires étrangères avait précédemment indiqué que des ballons américains avaient illégalement pénétré dans l’espace aérien chinois. Le ministère fait état d’une dizaine de cas similaires enregistrés depuis le 1er janvier 2022.En parallèle, le Pentagone affirme aussi avoir récemment abattu plusieurs objets non identifiés.Récentes apparitions d’OVNIs dans le ciel chinoisCes derniers temps, il y a eu d’autres rapports sur des objets non identifiés survolant la Chine.Ainsi, toujours la même presse a, le 12 février, signalé la découverte d'un OVNI au large des côtes de la province du Shandong à l'est du pays. Global Times on Twitter: "Local maritime authorities in East China's Shandong Province announced on Sunday that they had spotted an unidentified flying object in waters near the coastal city of Rizhao in the province and were preparing to shoot it down, reminding fishermen to be safe via messages. Les autorités du district de Rizhao ont averti les pêcheurs locaux que l'objet aperçu au-dessus des eaux du district était prêt à être abattu. Elles ont aussi demandé de prendre des photos d'objets s'ils tombaient près des bateaux.Des habitants de Shenzhen, dans la province méridionale du Guangdong, ont également repéré un OVNI le 12 février.Les autorités du pays n'ont pas encore donné d'explications sur ces cas.

