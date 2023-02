https://fr.sputniknews.africa/20230213/un-nouvel-objet-volant-abattu-par-larmee-americaine-le-quatrieme-en-moins-de-dix-jours-1057903787.html

Un nouvel "objet" volant abattu par l'armée américaine, le quatrième en moins de dix jours

Un nouvel "objet" volant abattu par l'armée américaine, le quatrième en moins de dix jours

Washington a annoncé dimanche avoir abattu un nouvel "objet" en altitude, cette fois au-dessus du lac Huron, dernier en date de mystérieux objets volants qui... 13.02.2023, Sputnik Afrique

C'est le troisième "objet" à être abattu en trois jours par les Américains dans leur pays et au Canada, et du quatrième en moins de dix jours en comptant le ballon chinois décrit par Washington comme un engin d'espionnage et visé par un missile le 4 février après avoir survolé une partie des Etats-Unis. Avec cette nouvelle, la pression s'accroît encore davantage sur l'administration Biden à qui des élus, républicains comme démocrates, réclament plus d'informations. Il s'agit cette fois d'un objet "octogonal" sans nacelle visible, qui volait à environ 6.000 mètres d'altitude dans l'Etat du Michigan, selon un haut responsable de l'administration. Bien qu'il n'ait pas été considéré comme une "menace militaire" pour le sol, il a été abattu par un F-16 parce que son parcours et son altitude auraient pu représenter un risque pour l'aviation civile, a précisé le Pentagone. Ce nouvel objet semble être la raison pour laquelle l'espace aérien au-dessus du Montana puis d'une partie du lac Michigan a été fermé, respectivement samedi et dimanche, pour des motifs de "défense nationale". Un avion de combat, dépêché dans le Montana pour enquêter sur une "anomalie radar", n'avait d'abord pas identifié d'"objet" volant selon l'armée. Mais les forces américaines ont "détecté un objet non habité (venant du) Montana aujourd'hui (dimanche) au-dessus du Wisconsin et du Michigan", a indiqué le responsable de l'administration. Les Etats-Unis estiment que le premier objet officiellement détecté, un ballon, était contrôlé par l'armée chinoise et faisait partie d'une flotte envoyée par Pékin au-dessus de plus de 40 pays sur cinq continents, à des fins d'espionnage. Le gouvernement chinois assure qu'il s'agissait d'un aéronef civil utilisé à des fins de recherches, principalement météorologiques. Deux autres objets volants ont ensuite été abattus par les forces américaines, l'un vendredi au-dessus de l'Alaska, l'autre samedi au Canada. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau se rend d'ailleurs dimanche soir dans la province du Yukon, sur les lieux où le troisième a été abattu. Washington et Ottawa s'affairaient toujours dimanche à récolter les restes des engins.

