Des ballons américains ont violé l’espace chinois "plus de 10 fois" depuis 2022, dit Pékin

La Chine a déclaré que, depuis 2022, des ballons américains ont violé son espace aérien "plus de 10 fois" depuis 2022. Une déclaration qui intervient peu après... 13.02.2023

2023-02-13T11:47+0100

La Chine a accusé lundi des ballons américains d'avoir violé son espace aérien plus d'une dizaine de fois depuis début 2022, dans un contexte de tensions entre Pékin et Washington après le survol aux Etats-Unis d'un engin chinois. L'armée américaine a abattu début février un ballon chinois présenté par le Pentagone comme un ballon espion, destiné à récolter des informations sensibles. La destruction de l'appareil a été fermement dénoncée par la Chine, qui assure qu'il s'agissait d'un simple aérostat civil ayant dévié de sa trajectoire. Depuis cet incident, d'autres objets volants ont été aperçus au-dessus du Canada et des Etats-Unis, avant d'être abattus. La nature de ces engins et leur appartenance n'est pour l'heure pas connue.Des ballons américains dans le ciel chinoisInterrogé sur ces questions, Pékin a assuré lundi que des ballons américains avaient violé son espace aérien. Il n'a pas donné de détails sur ces incidents, invitant les journalistes à se "référer à la partie américaine". Il a toutefois assuré que ces incursions avaient été gérées par Pékin de manière "responsable et professionnelle".

pékin, chine, états-unis, ballon, washington