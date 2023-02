https://fr.sputniknews.africa/20230216/meteorite-dans-le-ciel-de-france-un-fragment-retrouve-au-sol-1057936539.html

Météorite dans le ciel de France: un fragment retrouvé au sol

Après l'impact d'une météorite, le 13 février vers 3 heures du matin au-dessus de la Normandie, un fragment de l'objet céleste a été retrouvé ce 16 février au sol en Normandie.Une équipe de chercheurs et d'amateurs s'est rendue dans la zone de chute probable, située entre Dieppe et Doudeville près des côtes de la Manche. Une étudiante a repéré "une pierre sombre affleurant à peine le sol d'un champ de la commune de Saint-Pierre-le-Viger" (Seine-Maritime), précise la Société astronomique de France (SAF) dans un communiqué. De rapides analyses ont confirmé qu'il s'agissait bien de la météorite recherchée: un fragment de l'astéroïde baptisé "#Sar2667", selon l'association. Le bolide d'environ un mètre de diamètre avait été repéré quelques heures seulement avant d'entrer dans l'atmosphère par un astronome amateur en Hongrie, qui a averti l'agence spatiale européenne (ESA). Après avoir survolé l'Ile-de-France et la Normandie, il s'est désintégré en pénétrant dans l'atmosphère. Son explosion a brièvement illuminé le ciel, phénomène visible depuis plusieurs sites du nord-ouest de la France et du sud de l'Angleterre. La chute n'a provoqué aucun dégât. Astéroïde #Sar2667#Sar2667 provient de la ceinture d'astéroïdes du système solaire interne, qui contient des centaines de millions de petits astéroïdes. Quand ils entrent dans l'atmosphère terrestre, les astéroïdes sont appelés bolides, puis leurs fragments au sol prennent le nom de météorites.Ces roches extra-terrestres présentent un intérêt scientifique car elles contiennent des informations sur la formation du système solaire. Les recherches vont se poursuivre pour trouver d'autres fragments, ajoute la SAF, précisant que la dernière météorite retrouvée sur le territoire français était celle de Draveil (Essonne) en 2011.

