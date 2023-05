https://fr.sputniknews.africa/20230506/un-ex-officier-americain-raconte-comment-washington-massacre-les-militaires-ukrainiens-1059073912.html

Un ex-officier américain raconte comment Washington "massacre" les militaires ukrainiens

L'Occident "massacre" les soldats ukrainiens en envoyant à Kiev du matériel qu'ils ne savent pas manier, argue l’ancien officier américain Scott Ritter. Il... 06.05.2023, Sputnik Afrique

Les munitions livrées à l’Ukraine par l’Otan ne suffiront pas à renverser le cours du conflit en Ukraine, considère Scott Ritter, ancien officier américain du renseignement du Corps des Marines.Ainsi, les Forces armées ukrainiennes reçoivent des chars qu'elles ne savent pas manier, développe Scott Ritter. Chaque char Leopard allemand deviendra un "cercueil sur roues" pour son équipage ukrainien, car il nécessite une approche et un entretien complètement différents des chars T-72.Quant aux avions de combat F-16, que l’Ukraine voudrait recevoir, leur éventuelle apparition "n'aurait aucun impact sur le champ de bataille et rendrait les Ukrainiens encore plus faibles". "Arrêtons de parler de fiction", alerte-t-il.Depuis le déclenchement de l’opération militaire par la Russie en Ukraine, les pays occidentaux soutiennent Kiev avec des fournitures d'armes. Les États-Unis et d’autres pays de l’Otan lui ont livré 230 chars de combat et 1.550 véhicules blindés, a annoncé le 27 avril le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg.Quant à Moscou, il a à plusieurs reprises dénoncé tout envoi d’armes à Kiev en prévenant que toute cargaison militaire deviendrait sa cible légitime.

