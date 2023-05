https://fr.sputniknews.africa/20230506/recrute-et-instruit-par-kiev-arrete-apres-un-attentat-en-russie-il-passe-aux-aveux-1059089298.html

"Recruté et instruit par Kiev": arrêté après un attentat en Russie, il passe aux aveux

Après la tentative d’assassinat de l’écrivain Zakhar Prilepine en Russie, l’enquête va bon train. L’homme arrêté pour implication présumée dans cette attaque a... 06.05.2023, Sputnik Afrique

Le dénommé Alexander Permiakov, arrêté quelques heures après l'attentat contre l’écrivain russe Zakhar Prilepine, a avoué avoir agi sur instruction des services spéciaux ukrainiens, a rapporté ce 6 mai le Comité d'enquête russe.Selon M.Permiakov, il a été recruté en 2018 par Kiev. En 2022, il est arrivé en Russie avec pour mission d’"éliminer Zakhar Prilepine".Des mines antichars utiliséesLe suspect a admis avoir placé deux mines antichars sur la route où devait passer la voiture de l'écrivain. Plus tard, il les a fait exploser à distance, avant de prendre la fuite, d’après ses dires.Il a été arrêté alors qu'il sortait d’une forêt dans une autre localité.L’Ukraine ne dément pasLe Conseil de sécurité d’Ukraine (SBU) n’a pas démenti ces révélations.Attaque à l’explosif contre l’écrivain PrilepineCe 6 mai dans la matinée, l’écrivain, journaliste et homme politique russe Zakhar Prilepine a été victime d’un attentat dans la région russe de Nijni Novgorod. Son SUV Audi Q7 a explosé vers 11h00, alors que l’écrivain passait par la localité de Pionerski, à 50 km de la ville de Bor.La voiture a été éventrée en deux par l’explosion et s'est renversée, un grand cratère s’est formé sur le lieu de l’attaque.Il a été blessé après l'explosion de sa voiture, tandis que son chauffeur de 27 ans a perdu la vie. Selon des officiels à Sputnik, M.Prilepine souffrait de diverses factures de jambes et d’une commotion cérébrale. Il a été opéré et placé dans un coma artificiel, selon le gouverneur de la région de Nijni Novgorod.Le Comité d’enquête de Russie a lancé une enquête pour "attentat". La police recherche les éventuels complices du terroriste.Réaction de MoscouLa porte-parole de la diplomatie russe n’est pas allée avec le dos de la cuillère, fustigeant les États-Unis et le Royaume-Uni, les accusant d’avoir conçu un nouveau terroriste en la personne du Président ukrainien Zelensky. Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, a, quant à lui préféré jouer la carte de l’abstinence. Il a au micro de Sputnik préconisé d’attendre une information officielle de la part des forces de l’ordre.

