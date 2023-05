L’ancien consul général de France à Marrakech au cœur d’un scandale lié à l’abus de biens de l'État

https://fr.sputniknews.africa/20230506/lancien-consul-general-de-france-a-marrakech-au-cur-dun-scandale-lie-a-labus-de-biens-de-letat-1059082697.html

L’ancien consul général de France à Marrakech Philippe Casenave aurait prêté sa résidence officielle à un "ami" qui y recevait des "prostitués", révèle... 06.05.2023, Sputnik Afrique

Le diplomate français Philippe Casenave se retrouve au cœur de la tourmente, il est soupçonné d’abus présumé de biens de l'État alors qu'il était consul général de France à Marrakech.Grandes fêtes dans la résidence officielleSelon des documents internes obtenus par Politico Europe, une enquête du ministère français des Affaires étrangères en 2021 a conclu que Philippe Casenave avait prêté sa résidence officielle, une maison spacieuse avec un grand jardin et une piscine, à un décorateur décrit comme "un ami".Ce dernier a utilisé la résidence comme sa propre maison. Il recevait des amis le week-end en utilisant "l'argenterie et le service de table avec les insignes de la République [française]", indique le rapport. L'enquête a également révélé que l'individu recevait régulièrement des "jeunes, vraisemblablement des prostitués", en l'absence du consul.Le rapport conclut "un manquement éthique manifeste" et "un abus qui a terni la réputation du consul général à Marrakech".Philippe Casenave a occupé le poste consul général de France à Marrakech de 2017 à 2021. Nommé le 2 mai au poste de directeur du protocole de l’Élysée, il a dû renoncer à ses nouvelles fonctions seulement quelques heures plus tard, toujour selon Politico Europe.

