https://fr.sputniknews.africa/20230406/une-ecole-francaise-au-maroc-epinglee-pour-des-informations-sur-lhomosexualite-1058423375.html

Une école française au Maroc épinglée pour des "informations sur l’homosexualité"

Une école française au Maroc épinglée pour des "informations sur l’homosexualité"

Suite à une plainte de parents, le parquet marocain a ouvert une enquête préliminaire concernant une école française de Kénitra. Selon l’avocat, une... 06.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-06T16:21+0200

2023-04-06T16:21+0200

2023-04-06T16:21+0200

maghreb

maroc

école

élèves

enseignant

homosexualité

plainte

parents

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0b/03/1052452861_0:1146:2048:2298_1920x0_80_0_0_b5370a920398af6badc667461b2f2a9b.jpg

Le parquet de la ville marocaine de Kénitra a ordonné l’ouverture d’une enquête préliminaire concernant "des informations sur l’homosexualité" dans une école, a fait savoir maître Abderrahim Jamai relayé par Bladi.net.Il s’agit du groupe scolaire Honoré-de-Balzac à Kénitra qui fait partie de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (Aefe). Selon l’avocat, une enseignante a présenté en décembre 2022 "des informations sur l’homosexualité et les tendances anormales" auprès de ses élèves de moins de 10 ans.Des parents ont signalé l’incident à l’administration de l’école qui est "restée silencieuse et indifférente pour mettre fin au comportement de l’enseignante concernée". Ensuite, début 2023 l’affaire a été portée devant les autorités judiciaires de Kénitra, selon l’avocat."Agression grave contre les enfants"Les idées présentées par l’enseignante "affectent la croyance religieuse des enfants" et les appellent "à accepter les conceptions à caractère homosexuel", a déclaré Abderrahim Jamai.Aux yeux des parents, il s’agit d’une "agression grave contre les enfants, affectant leur identité culturelle, leur environnement sociétal et leur stabilité psychologique".De plus, ces sujets "ne conviennent pas" à cet âge. Les plus jeunes "sont incapables de discuter de ces significations".Pour le moment, ni l’administration de l’école, ni l’Aefe n’ont commenté.

maghreb

maroc

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

maghreb, maroc, école, élèves, enseignant, homosexualité, plainte, parents