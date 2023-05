https://fr.sputniknews.africa/20230506/ces-pays-africains-vers-lesquels-plus-de-100000-personnes-ont-quitte-le-soudan-1059081078.html

Ces pays africains vers lesquels plus de 100.000 personnes ont quitté le Soudan

Les pays voisins du Soudan ont accueilli plus de 100.000 personnes venant du Soudan, en proie à un conflit militaire qui dure depuis la mi-avril. 56.000... 06.05.2023, Sputnik Afrique

Plus de 100.000 personnes ont traversé la frontière soudanaise vers les pays voisins en quête de sécurité, a annoncé l'agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR).Au 4 mai, environ 56.000 s’étaient rendues en Égypte, dont au moins 52.500 Soudanais et 3.950 ressortissants de pays tiers.Ailleurs, près de 9.700 personnes, dont 3.460 rapatriés centrafricains, ont fui vers la Centrafrique. Elles ont été hébergées par des familles d'accueil ou installées dans des campements spontanés, précise le Bureau de coordination humanitaire de l'Onu (OCHA) en Centrafrique, dans un communiqué.Au Tchad, le nombre de réfugiés a dépassé les 30.000 depuis le début du conflit à la mi-avril. Le programme d'aide alimentaire d'urgence de l'Onu prévoit l'arrivée de 100.000 nouvelles personnes au cours des semaines et des mois à venir.De son côté, l’Éthiopie a déjà accueilli plus de 11.000 personnes venant du Soudan à la date du 3 mai, poursuit l’instance.Crise au SoudanPlusieurs cessez-le-feu ont été déclarés depuis le déclenchement du conflit militaire le 15 avril, sans qu’ils soient respectés entièrement. Le dernier en date est censé durer sept jours à compter du 4 mai, et jusqu’au 11 mai.Les combats ont fait environ 700 morts et plus de 5.000 blessés, selon l'ONG ACLED qui recense les victimes de conflits. Au moins 335.000 personnes ont été déplacées. Le pays est le théâtre d’affrontements violents entre l’armée régulière commandée par le général Abdel Fattah al-Burhane et les Forces de soutien rapide (FSR) dirigées par le général Mohamed Hamdane Daglo.L'Onu prévient que 860.000 personnes, des Soudanais, mais également de nombreux Sud-Soudanais retournant dans leur pays, pourraient traverser les frontières ces prochains mois.

afrique, soudan, crise, migration, égypte, tchad, république centrafricaine, réfugiés, éthiopie, onu