Le Soudan "est en feu": le risque de débordements dans les pays voisins évoqué

Le conflit militaire ouvert qui gangrène le Soudan depuis plus de deux semaines pourrait avoir des "conséquences désastreuses", a indiqué au quotidien Welt le commissaire européen à la Gestion des crises, Janez Lenarcic.Autour du Soudan, il y a d'autres États qui sont "très fragiles". "C'est pourquoi la première priorité doit être de ramener les deux belligérants à la raison", a poursuivi Lenarcic.La situation au Soudan était déjà dramatique avant la crise actuelle et "ne peut qu'empirer maintenant", a souligné le commissaire.Situation actuelleDepuis le 15 avril, le Soudan est le théâtre d’affrontements violents entre l’armée régulière commandée par le général Abdel Fattah al-Burhane et les Forces de soutien rapide (FSR) dirigées par le général Mohamed Hamdane Daglo.Le conflit a fait plus de 600 morts, selon le ministre soudanais de la Santé.Plusieurs cessez-le-feu ont été déclarés depuis, sans qu’ils soient respectés entièrement. Plusieurs pays évacuent leurs ressortissants.

