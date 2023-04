https://fr.sputniknews.africa/20230426/moscou-salue-le-cessez-le-feu-au-soudan-mais-deplore-des-affrontements-sporadiques-1058860824.html

Moscou salue le cessez-le-feu au Soudan, mais déplore des affrontements sporadiques

La Russie est toujours prête à aider le Soudan à surmonter ses problèmes pour que la paix s’installe dans le pays, selon la chef adjointe de la mission russe... 26.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-26T12:09+0200

Intervenant lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’Onu sur la situation au Soudan, la représentante permanente adjointe russe auprès des Nations unies Anna Evstigneïeva a exprimé la disposition de Moscou à contribuer au règlement du conflit au Soudan.La diplomate a cependant déploré que les accords sur un cessez-le-feu ne soient pas parvenus à stopper les combats dans le pays.Des trêves déjà acceptées, mais briséesUn cessez-le-feu de 72 heures a été conclu au Soudan mardi 25 avril après 10 jours de combats entre l’armée régulière du général Abdel Fattah al-Burhane et les forces de soutien rapide (FSR) dirigées par le général Mohamed Hamdane Daglo.Depuis plusieurs jours, les belligérants avaient déjà annoncé accepter des trêves, avant de s'accuser l'un l'autre de ne pas les avoir respectées.Entre-temps, le conflit a déjà fait entre 420 et 600 morts, selon les données de l’OMS et du ministère soudanais de la Santé.

