Soudan: l’UNICEF demande d’accueillir son personnel à l’ambassade de Russie

Soudan: l'UNICEF demande d'accueillir son personnel à l'ambassade de Russie

Moscou examine la demande du Fonds onusien pour l'enfance UNICEF au Soudan de donner refuge à son personnel sur le territoire de l'ambassade russe

2023-04-26T08:29+0200

2023-04-26T08:29+0200

2023-04-26T09:27+0200

unicef (fonds des nations unies pour l'enfance)

afrique subsaharienne

russie

cessez-le-feu

soudan

La mission du Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) au Soudan a demandé à l’ambassade russe d’héberger son personnel sur son territoire et Moscou examine la question, a fait savoir le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.Un cessez-le-feu après 10 jours de combatsDepuis le 15 avril, le Soudan est en proie à des affrontements entre l’armée régulière du général Abdel Fattah al-Burhane et les forces paramilitaires de soutien rapide (FSR) dirigées par le général Mohamed Hamdane Daglo.L’Organisation mondiale de la santé (OMS) rapporte que les combats ont déjà fait plus de 420 morts et 3.700 blessés.Selon le ministère soudanais de la Santé le nombre de personnes tuées a déjà atteint 600.Mardi 25 avril, un cessez-le-feu de 72 heures a été conclu entre les belligérants après 10 jours de combats qui ont provoqué un exode massif jusqu’à 270.000 personnes vers le Tchad et le Soudan du Sud.L’Onu fait état d’environ 700 employés internationaux de l'Onu, d'ONG et d'ambassades évacués vers Port-Soudan.

