Soudan: "On n’est pas en mesure de soigner les blessés ni d'enterrer les cadavres"

En raison des combats qui font rage au Soudan depuis plus de trois semaines, la situation humanitaire dans le pays est désastreuse, selon des témoins... 05.05.2023, Sputnik Afrique

La situation humanitaire à Khartoum est proche de la catastrophe, témoignent auprès de Sputnik des responsables humanitaires.Le pays a besoin d’un cessez-le-feu d’au minimum 10 jours pour arriver à accomplir toutes les procédures humanitaires, y compris l’ouverture de couloirs pour les civils, insiste-t-il."Nous n'avons rien pour les aider"Des milliers de Soudanais souffrent d'un manque de soins médicaux, même dans les hôpitaux, développe Samah Ali Khamis du comité médical des organisations de la société civile soudanaise. Les médecins et le personnel médical ont quitté la zone de guerre parmi les premiers.À l'heure actuelle, seuls 26 hôpitaux fonctionnent au Soudan, et même pas à temps plein à cause du manque de personnel, de médicaments, d’électricité et d’eau, poursuit-il. 72% des hôpitaux locaux sont fermés, selon l'Association soudanaise des médecins. Dès les premiers jours des combats, les usines pharmaceutiques ont été pillées, certaines ont même été bombardées.Pénurie de produits essentielsIl est impossible de retirer de l’argent dans le pays, il n’y a pas de carburant, dans les prochains jours, le Soudan pourrait faire face à une pénurie de pain, alerte Mustafa, travailleur humanitaire.Le pays a besoin d'une aide humanitaire d’urgence, évoque Ishraka Hamdeen, porte-parole des organisations de la société civile au Soudan.Aide humanitaire pilléeLes missions onusiennes au Soudan se voient dans l'incapacité de distribuer normalement de l'aide humanitaire, a récemment expliqué Volker Perthes, l'émissaire de l'Onu au Soudan. Selon lui, les entrepôts de plusieurs institutions de l'Onu ont été pillés depuis le déclenchement du conflit militaire le 15 avril.Plusieurs cessez-le-feu ont été déclarés depuis, sans qu’ils soient respectés entièrement. La dernière en date est censée durer sept jours à compter du 4 mai, et jusqu’au 11 mai.Les combats ont fait environ 700 morts et plus de 5.000 blessés, selon l'ONG ACLED qui recense les victimes de conflits. Au moins 335.000 personnes ont été déplacées et 115.000 poussées à l'exil. Plusieurs pays évacuent leurs ressortissants.Le pays est le théâtre d’affrontements violents entre l’armée régulière commandée par le général Abdel Fattah al-Burhane et les Forces de soutien rapide (FSR) dirigées par le général Mohamed Hamdane Daglo.

