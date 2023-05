https://fr.sputniknews.africa/20230503/la-russie-lance-des-essaims-de-drones-contre-la-dca-ukrainienne-1059003169.html

La Russie lance des essaims de drones contre la DCA ukrainienne

La Russie lance des essaims de drones contre la DCA ukrainienne

Les forces armées russes utilisent des essaims de drones suicides Lancet pour lutter contre les systèmes ukrainiens de défense antiaérienne, selon une source... 03.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-03T10:53+0200

2023-05-03T10:53+0200

2023-05-03T10:53+0200

donbass. opération russe

zala lancet (drone)

essaim de drones

défense antiaérienne

s-300

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/0b/1b/1044842182_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_50d9fa6fda22fcbd4520cada10c302b4.jpg

Lors de l’opération militaire russe, la défense aérienne ukrainienne est ciblée par des drones kamikazes Lancet, selon une source bien informée de Sputnik.La source a expliqué que cette tactique permettait de garantir au maximum une destruction efficace des systèmes S-300 comprenant des rampes de lancement, des postes de commandement, des radars et d’autres équipements.Début avril, une autre source de Sputnik a annoncé que les Lancet avaient détruit près de la moitié des obusiers automoteurs et remorqués de fabrication étrangère dans la zone de l’opération militaire.Modernisé pendant l’opération spécialeLe Lancet a été développé par l’entreprise russe ZALA faisant partie du groupe Kalachnikov. Il est utilisé comme drone d’attaque ou de reconnaissance sur la ligne de front. Il peut également pénétrer dans les arrières ennemis à une distance de 40 à 70 kilomètres. Il a récemment subi une modernisation compte tenu de ses performances sur le théâtre des opérations.La nouvelle charge de combat du drone lui permet de "frapper de manière fiable les cibles typiques d'un drone: les obusiers, chars, blindés, radars, systèmes de défense aérienne et effectifs ennemis".Le Lancet peut être armé de munitions de trois types: à charge creuse, hautement explosives et thermobariques.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

zala lancet (drone), essaim de drones, défense antiaérienne, s-300