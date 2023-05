https://fr.sputniknews.africa/20230503/des-avions-russes-attirent-un-sous-marin-ennemi-dans-les-filets-dun-navire-de-guerre-1059008774.html

Des avions russes attirent un sous-marin "ennemi" dans les filets d’un navire de guerre

L'aviation navale russe a localisé un sous-marin d'un ennemi fictif dans l'océan Pacifique pour transmettre ensuite ses coordonnées à un navire, rapporte le service de presse de la flotte russe du Pacifique. La manœuvre faisait partie des exercices qui se sont déroulés dans la zone, impliquant des avions anti-sous-marins à longue portée Tu-142M3.Une fois le navire impliqué dans la manœuvre arrivé dans la zone où était localisé le sous-marin de l'ennemi fictif, l'équipage de l'avion lui a transmis les coordonnées du submersible.Le Tupolev Tu-142Les avions de lutte anti-sous-marine Tupolev Tu-142 sont utilisés pour la reconnaissance navale. Ils sont capables de collecter des données sur des cibles sous-marines et de les transmettre au quartier général ou aux navires de la flotte. L'aviation navale de la marine russe compte plus de deux douzaines d'avions Tu-142 de plusieurs modifications majeures. L'équipement est principalement réparti entre les flottes du Nord et du Pacifique.

