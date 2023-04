https://fr.sputniknews.africa/20230420/un-navire-russe-detruit-un-ennemi-fictif-avec-un-missile-de-croisiere-supersonique---video-1058720757.html

Un navire russe détruit un ennemi fictif avec un missile de croisière supersonique - vidéo

Un navire russe détruit un ennemi fictif avec un missile de croisière supersonique - vidéo

Le lancement d'un missile de croisière Moskit contre un ennemi fictif lors d'une inspection surprise de la flotte du Pacifique a été rendu public par la... 20.04.2023, Sputnik Afrique

Le navire lance-missiles R-298 de la flotte russe du Pacifique a tiré un missile de croisière Moskit et a touché un vaisseau ennemi simulé. C’est ce qu’a déclaré le ministère russe de la Défense qui a publié ce 20 avril une vidéo montrant la scène.Selon l’institution, les tirs ont été effectués en mer d’Okhotsk dans le cadre de la troisième étape de l’inspection surprise de l’état de préparation au combat des forces de la flotte concernée.D’après la Défense russe, un groupe de navires lance-missiles de la flottille Primorskaya qui regroupe différentes forces a quitté son point d'attache et s'est déployé dans les zones désignées au sein du groupement général des bateaux et sous-marins de la flotte du Pacifique.Dans les eaux de la mer d'Okhotsk, l'équipage du R-298 a été chargé de tirer un missile de croisière Moskit sur une cible en mer. Cette dernière, qui a été représentée par un bouclier maritime et se trouvait à une distance d’environ 70 kilomètres, a ainsi été atteinte.Plus de 20 navires et bâtiments de soutien, qui ont participé à la fermeture de la zone, ainsi que des aéronefs de l'aviation navale de la flotte du Pacifique, ont assuré la sécurité de l'entraînement de combat, a ajouté le ministère.L’inspection surprise de la flotte du PacifiqueLe 14 avril, la flotte du Pacifique a été mise en état d'alerte dans le cadre d'une inspection surprise conformément à la décision du commandant en chef suprême des forces armées de Russie. Des navires de surface, des sous-marins ainsi que les forces aériennes et spatiales sont impliqués.

