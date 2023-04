https://fr.sputniknews.africa/20230419/tirs-de-missiles-et-dartillerie-la-russie-mene-des-exercices-en-mer-du-japon---video-1058698441.html

Tirs de missiles et d'artillerie: la Russie mène des exercices en mer du Japon - vidéo

Tirs de missiles et d'artillerie: la Russie mène des exercices en mer du Japon - vidéo

Dans le cadre d’une inspection surprise de la flotte russe du Pacifique, des bâtiments ont réalisé des exercices en mer du Japon. Un hélicoptère... 19.04.2023, Sputnik Afrique

Un groupe de navires de recherche et de frappe de la flotte russe du Pacifique a effectué des tirs de missiles et d'artillerie en mer du Japon lors d’une inspection surprise, rapporte le ministère russe de la Défense.La corvette Gromki et trois petits bateaux anti-sous-marins étaient impliqués.Après avoir été informés de la cible désignée par un hélicoptère anti-sous-marin Ka-27M, les deux petits navires ont effectué des tirs de bombes de profondeur à l'aide de lance-roquettes. Le bâtiment a également utilisé une torpille du petit système anti-sous-marin Paket pour détruire un submersible ennemi simulé.Une vidéo montrant ces exercices a été publiée par le ministère mentionné.Selon la Défense russe, le groupe a ensuite procédé à des tirs de missiles et d'artillerie sur des cibles maritimes et aériennes.Les petits navires anti-sous-marins ont utilisé des missiles antiaériens du système d'autodéfense Ossa.Parallèlement, le Gromki a réalisé des tirs avec un système d'artillerie A-190 de calibre 100 mm et un système d'artillerie à tir rapide AK-630 de calibre 30 mm.L’inspection surprise de la flotte du PacifiqueLe 14 avril, la flotte du Pacifique a été mise en état d'alerte dans le cadre d'une inspection surprise conformément à la décision du commandant en chef suprême des forces armées de Russie. Des navires de surface, des sous-marins ainsi que les forces aériennes et spatiales sont impliqués.

