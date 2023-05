https://fr.sputniknews.africa/20230502/la-russie-et-le-maroc-reprennent-les-vols-directs-apres-une-longue-pause-1058978536.html

La Russie et le Maroc reprennent les vols directs après une longue pause

La Russie et le Maroc reprennent les vols directs après une longue pause

Après une longue interruption liée à la pandémie de Covid puis aux sanctions occidentales, la Russie et le Maroc reprennent finalement, ce mardi, les vols... 02.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-02T08:29+0200

2023-05-02T08:29+0200

2023-05-02T08:29+0200

russie

maroc

international

vol

liaison aérienne

casablanca

moscou

royal air maroc

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104218/58/1042185850_0:87:1024:663_1920x0_80_0_0_0b22d657f0383187524c83e7e95fb14a.jpg

Comme prévu, la Russie et le Maroc reprennent leur communication aérienne dès ce mardi. Des vols directs seront effectués entre Moscou et Casablanca.Cette reprise avait été annoncée début avril par l'Association des tour-opérateurs de Russie, se référant à la compagnie Royal Air Maroc.Pour l'instant, il n'y aura pas d'autres vols depuis la Russie outre ceux reliant les villes susmentionnées.Les sanctions en causeRoyal Air Maroc avait suspendu les vols directs entre les deux pays en mars 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. Ils ont repris en février 2022 mais ont été de nouveau suspendus le 17 mars de la même année en raison des exigences des compagnies d’assurances. Pour cause, les nouvelles sanctions antirusses adoptées par l'Occident.Les vols entre la capitale russe et la capitale économique marocaine seront effectués les mercredis et vendredis jusqu'à la fin de la saison estivale. Le vol durera environ 6 heures et 15 minutes.À l'heure actuelle, face aux restrictions imposées par les Occidentaux, les voyageurs allant de Russie en Europe et dans certains autres pays utilisent des aéroports de transit dont Istanbul, Erevan ou encore Helsinki. En riposte, Moscou a interdit le survol de son espace aérien aux avions des pays les ayant imposées, à savoir le Royaume-Uni, la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie, la Slovénie, la Bulgarie, la Pologne et la République tchèque.

russie

maroc

casablanca

moscou

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, maroc, international, vol, liaison aérienne, casablanca, moscou, royal air maroc