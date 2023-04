https://fr.sputniknews.africa/20230404/les-vols-directs-entre-le-maroc-et-la-russie-reprendront-en-mai-1058406568.html

Les vols directs entre le Maroc et la Russie reprendront en mai

"Après un an d'absence, la compagnie aérienne marocaine Royal Air Maroc est de retour en Russie. La reprise des vols directs entre la Russie et le Maroc est prévue pour début mai", a annoncé ce mardi 4 avrill'Association des tour-opérateurs de Russie, citant le bureau de représentation de Royal Air Maroc à Moscou.Les vols entre Moscou et la capitale économique du Maroc seront effectués les mercredis et vendredis jusqu'à la fin de la saison estivale.Vols suspendus à cause des sanctionsSuspendus en mars 2020 en raison de la pandémie de Covid, les vols réguliers directs entre le Maroc et la Russie avaient repris en février 2022. Toutefois Royal Air Maroc avait de nouveau suspendu cette liaison aérienne le 17 mars de la même année en raison des exigences des compagnies d’assurances.A l’époque, plusieurs autres compagnies aériennes étrangères avaient aussi suspendu leurs vols vers la Russie, parmi lesquelles Ethiopian Airlines, Korean Air et Air Astana. La principale raison de cette décision était la modification des règles de l'assurance des avions suite à l’adoption de nouvelles sanctions occidentales contre la Russie.En raison de ces restrictions, les voyageurs souhaitant se rendre en Europe et dans certains autres régions du monde depuis la Russie sont aujourd’hui obligés d'utiliser des aéroports de transit, comme Istanbul, Erevan et Helsinki. En réponse, Moscou a interdit le survol de son espace aérien aux avions liés aux pays ayant annoncé de telles décisions, comme le Royaume-Uni, la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie, la Slovénie, la Bulgarie, la Pologne et la République tchèque.

