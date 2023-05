https://fr.sputniknews.africa/20230502/allez-vous-battre-contre-des-tchetchenes-un-maire-hongrois-chasse-ces-refugies-ukrainiens-1058979376.html

"Allez vous battre contre des Tchétchènes": un maire hongrois chasse ces réfugiés ukrainiens

"Allez vous battre contre des Tchétchènes": un maire hongrois chasse ces réfugiés ukrainiens

Le comportement de certains réfugiés ukrainiens a mis en colère le maire d’une localité hongroise. Après qu’ils ont violé deux jeunes filles, il a annoncé une... 02.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-02T08:45+0200

2023-05-02T08:45+0200

2023-05-02T08:45+0200

donbass. opération russe

hongrie

réfugiés ukrainiens

viol

harcèlement sexuel

maire

tolérance

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103815/44/1038154433_0:153:3101:1897_1920x0_80_0_0_116066fac97b618f72b8201297d49654.jpg

Le maire de la ville hongroise de Kerepes, située à proximité de la capitale Budapest, a déclaré qu’il ne voulait plus supporter le comportement de quelques réfugiés ukrainiens venus de Transcarpatie, rapporte index.hu.Le maire, Laszlo Gyuricza, a reçu un rapport selon lequel les Ukrainiens hébergés dans un foyer harcelaient les femmes locales.Pire encore, ils ont violé deux jeunes filles, l’une de 16 ans et une autre de 22 ans.Il a déclaré que désormais il traiterait ces cas avec une tolérance zéro.Devoir de protéger la communeSur une vidéo publiée par le site, on le voit venir au foyer des ouvriers ukrainiens et réclamer qu’ils rentrent chez eux.Il a demandé à la police une "action forte et démonstrative" pour que la population se sente en sécurité.M. Gyuricza comprend cependant que les Européens ferment les yeux sur les exactions de certains réfugiés ukrainiens."Je suis conscient qu'il y a une armée d'avocats qui protège les gens qui bafouent la normalité! Je suis conscient qu'ils vont m'attaquer parce que je défends l'ordre, pour les petites filles en difficulté! Pourtant, de mon point de vue de père, d’homme et de maire mon devoir est de protéger ma famille et la communauté qui m’est confiée!", a-t-il conclu.Selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, 8.172.311 réfugiés ukrainiens ont été recensés en Europe du 24 février 2022 au 28 mars 2023.

hongrie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

hongrie, réfugiés ukrainiens, viol, harcèlement sexuel, maire, tolérance