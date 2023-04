https://fr.sputniknews.africa/20230416/shopping-botox-produits-apple-des-britanniques-etonnes-de-la-vie-des-refugies-ukrainiens-1058651372.html

"Shopping", "botox", "produits Apple": des Britanniques étonnés de la vie des réfugiés ukrainiens

Certains réfugiés ukrainiens accueillis au Royaume-Uni semblent abuser des aides sociales alors qu'ils mènent grand train, d'après le Daily Mail. 16.04.2023

Une solidarité bien mal payée. Au Royaume-Uni, le comportement de certains réfugiés ukrainiens commence à interroger. Des Britanniques pointent en effet du doigt le train de vie d’Ukrainiens accueillis sous leur toit, qui abusent selon eux des aides sociales, rapporte le Daily Mail.Ces réfugiés dépenseraient des fortunes dans des magasins de luxe, comme le célèbre Harrods, tout en refusant de participer aux dépenses des ménages qui les logent.Des groupes Facebook spécifiques ont même été créés par des habitants afin d’y exprimer leur colère. Une internaute ayant accueilli des réfugiés écrit qu’ils ont acheté des écouteurs Apple AirPod à plus de 200 euros, tout en réclamant le revenu universel. Une autre mentionne les lunettes de soleil Dolce & Gabbana de sa "pauvre invitée" ukrainienne.Vols et faux documentsCertains cas de vols ont également été déplorés chez des habitants hébergeant des réfugiés, souligne le quotidien britannique. Un couple a même dû appeler la police, après que leur invité leur a dérobé des milliers d’euros de marchandise avant de fuir le pays.D’autres réfugiés essayent aussi de se procurer des faux documents, comme des permis de conduire et de faux certificats d’examen, ce qui déroute parfois leurs hôtes britanniques.D’autres pays ont également recensé divers incidents avec des réfugiés venus d’Ukraine. En Roumanie, l’État a ainsi du mal à régler la facture des logements pour les personnes hébergeant les réfugiés. Le pays a déjà dépensé 614 millions d’euros pour aider ces nouveaux arrivants, dont 109 millions pour les nourrir et les loger.Aux Pays-Bas, des réfugiés ukrainiens se sont pour leur part plaints de leurs conditions d’hébergement, un petit groupe manifestant même dans la province de Gueldr.

