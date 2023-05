https://fr.sputniknews.africa/20230501/voici-les-chiffres-du-commerce-entre-le-caire-et-le-marche-africain-1058963246.html

Voici les chiffres du commerce entre Le Caire et le marché africain

Voici les chiffres du commerce entre Le Caire et le marché africain

En Afrique, Le Caire commerce le plus activement avec Tripoli, Khartoum et Alger. Au 1er trimestre 2023, les échanges commerciaux de l'Égypte avec les pays... 01.05.2023, Sputnik Afrique

Les échanges commerciaux de l'Égypte avec les pays africains se sont élevés à 2,117 milliards de dollars au 1er trimestre 2023, selon le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ahmed Samir, cité par Daily News Egypt.Les exportations égyptiennes de produits de base vers le continent noir s'élevaient à 1,611 milliard de dollars, et les importations à 506 millions de dollars, d'après lui.La Libye en têteLes cinq principales destinations des exportations égyptiennes sont la Libye, avec un montant de 317 millions de dollars, le Soudan (226 millions), l'Algérie (217 millions), le Maroc (191 millions) et la Tunisie (86 millions), a pour sa part précisé le président de l'Organisation générale pour le contrôle des exportations et des importations (GOEIC), Essam Al-Naggar.Les exportations égyptiennes les plus importantes vers le continent africain au premier trimestre 2023 comprenaient des matériaux de construction (422 millions de dollars), des produits chimiques et engrais (358 millions), des produits alimentaires (242 millions), des produits électroniques et d'ingénierie (185 millions de dollars), et des produits médicaux (103 millions de dollars), selon lui.L'Égypte compte parmi les 40 pays les plus influents du monde (occupant la 38e place selon le classement du cabinet britannique Brand Finance). En Afrique, elle détient la palme, suivie par l'Afrique du Sud (40e mondial) et le Maroc (55e mondial).

