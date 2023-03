https://fr.sputniknews.africa/20230303/ces-20-pays-africains-parmi-les-plus-influents-du-monde-selon-brand-finance-1058095995.html

Lors de sa rencontre annuelle Global Soft Power tenue le 2 mars, le cabinet britannique Brand Finance a présenté son classement 2023 des nations les plus influentes du monde en analysant 121 pays. 20 pays africains y sont présents:En comparant avec le classement précédent, trois pays du continent africain - l’Égypte, l’Afrique du Sud et le Maroc - ont tous perdu en influence sur les huit piliers du Soft Power établis par l’étude: affaires et commerce, gouvernance, relations internationales, culture et traditions, médias et communication, éducation et science, population et valeurs, puis avenir durable.Toutefois, d’autres pays africains tels que le Botswana (+16), le Soudan (24), les Seychelles (+16), la République démocratique du Congo (+9) et le Sénégal (+7) ont connu des progressions significatives.La Tanzanie (+3), le Cameroun (+3), l’île Maurice (+4) et l’Angola (+3) ont eu une progression moins notable.En outre, la Tunisie (-7), la Côte d’Ivoire (-9), le Ghana (-6), le Kenya (-5) et l’Éthiopie (-7) ont subi une régression. Tandis que le Rwanda (-11 places), l’Algérie (-11 places) et le Nigeria (-24 places) ont constaté une chute plus marquée.Les grands gagnants de cette année sont les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Allemagne qui se sont positionnés dans le top 3 du classement.

