Le CICR envoie un premier lot d'aide humanitaire au Soudan

Le CICR envoie un premier lot d'aide humanitaire au Soudan

2023-04-30T20:58+0200

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a expédié son premier lot de huit tonnes d'aide humanitaire à Port-Soudan pour soutenir les agents de santé débordés à cause des affrontements persistants, a annoncé ce dimanche 30 avril l'Organisation.Selon le CICR, l’envoi médical comprend des anesthésiques, des pansements, des points de suture et d’autres équipements chirurgicaux pouvant soigner des milliers de personnes qui pourraient avoir été blessées par des armes.Le système sanitaire en grande difficultéSelon Patrick Youssef, directeur régional du CICR pour l’Afrique, les agents de santé au Soudan ont fait l’impossible, en soignant les blessés sans eau, ni électricité, ni fournitures médicales de base.Pour lui, c’est un soulagement d’avoir pu envoyer du matériel médical, connaissant les conditions difficiles que rencontre la logistique nécessaire pour acheminer ces équipements.Le CICR conclut son communiqué en évoquant un futur deuxième avion transportant de l'aide humanitaire et remerciant toutes les autorités qui ont permis et faciliteront l’arrivée du matériel en terre soudanaise.Plus tôt, le chef de la Commission des droits de l'homme au Soudan, Refaat Mirghani Abbas al-Amin, a déclaré ce 30 avril à Sputnik que le système de santé soudanais était en dégradation continue.

