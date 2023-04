https://fr.sputniknews.africa/20230430/le-systeme-de-sante-du-soudan-au-bord-de-la-catastrophe-1058956983.html

Le système de santé du Soudan "au bord de la catastrophe"

La situation actuelle au Soudan ne présage rien de bon. À en croire les confidences d’un haut représentant de la Commission des droits de l’homme à Sputnik, le... 30.04.2023, Sputnik Afrique

Le système de santé soudanais est en train de se dégrader en raison des affrontements entre l'armée régulière et les Forces de soutien rapide (FSR) depuis le milieu du mois, a déclaré ce 30 avril à Sputnik Refaat Mirghani Abbas Al-Amin, chef de la Commission des droits de l'homme au Soudan.Le chef de la Commission se dit très pessimiste face à la situation qui va de mal en pis dans le pays.Crise au SoudanDepuis la mi-avril, le Soudan est en proie à de violents combats entre l’armée régulière commandée par le général Abdel Fattah al-Bourhane et les Forces de soutien rapide (FSR) dirigées par le général Mohamed Hamdane Daglo.Les affrontements ont déjà fait plusieurs milliers de morts et de blessés, selon le ministère soudanais de la Santé et l’Organisation mondiale de la santé (OMS).Malgré l’annonce de plusieurs cessez-le-feu, les combats n’ont pas cessé. Face à cette situation délétère, plusieurs pays ont décidé de procéder à l’évacuation de leurs ressortissants.

