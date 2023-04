https://fr.sputniknews.africa/20230429/un-bombardier-deau-be-200-destine-a-alger-serait-teste-en-russie-1058940795.html

Un bombardier d’eau Be-200 destiné à Alger serait testé en Russie

Un bombardier d’eau Be-200 destiné à Alger serait testé en Russie

Un avion amphibie censé faire face aux feux de forêt en Algérie aurait été testé en Russie, selon le site d’information Algérie 360. 29.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-29T22:12+0200

2023-04-29T22:12+0200

2023-04-29T22:12+0200

afrique du nord

maghreb

algérie

be-200

incendie de forêt

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/08/0f/1055853401_0:0:1764:992_1920x0_80_0_0_05bc644642fa5e87575cf77985fa58a1.jpg

Les avions de lutte contre les incendies Beriev-200 fabriqués pour l’Algérie sont entrés en phase de test en Russie, a annoncé le 29 avril Algérie 360.Ce site d’information évoque des images de ces bombardiers d’eau diffusées par la société russe United Aircraft Corporation (OAK), qui fabrique ces appareils.En effet, le groupe OAK a publié le 5 avril des photos montrant des ouvriers à l’intérieur d’un Be-200.Toutefois, le communiqué du groupe partagé sur Telegram ne précise pas pour quelle société ou quel pays il assemble cet aéronef.Le ministère algérien de la Défense nationale a commandé quatre avions bombardiers d’eau à la Russie après les importants feux de forêt de 2021. Alger a signé un accord avec le consortium aéronautique Irkut, spécialisé dans la fabrication d’avions de lutte contre les incendies de type Beriev-200.Précédemment, Akram Kharief, expert en défense, avait expliqué l’utilité de cet achat.Livrés très prochainementL’Algérie devrait recevoir deux Be-200SE d’ici l’été prochain. Deux autres avions sont prévus pour renforcer sa flotte prochainement, précise Algérie 360.Ces hydravions seront pilotés par des équipages algériens et leur entretien sera pris en charge par des compatriotes ingénieurs ayant pris part à leur construction en Russie.Incendies naturels en AlgérieCes dernières années, l’Algérie a été confrontée à plusieurs feux de forêt, qui ont causé des dommages considérables. Le bilan de 2022 a été catastrophique, rappelle le site algérien.L’un des premiers incendies de grande intensité de 2023 s’est produit le 12 avril à Baata, une petite commune montagneuse située à 57 km au nord-est de Médéa. Le feu s’est rapidement propagé. Les autorités compétentes ont mobilisé toutes les unités de pompiers à El-Omaria, Ouzera, Benchicao et Berrouaghia, en utilisant des ressources humaines et matérielles importantes, avec le soutien de la conservation régionale des forêts.

afrique du nord

maghreb

algérie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique du nord, maghreb, algérie, be-200, incendie de forêt