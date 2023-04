https://fr.sputniknews.africa/20230425/les-camerounais-inities-a-la-langue-de-pouchkine-un-centre-denseignement-en-russe-ouvre-ses-portes-1058849663.html

Les Camerounais initiés à la langue de Pouchkine: un centre d’enseignement en russe ouvre ses portes

Les Camerounais initiés à la langue de Pouchkine: un centre d’enseignement en russe ouvre ses portes

Au Cameroun, un centre d’enseignement en russe a été ouvert ce 25 avril. Un projet qui permettra d’"unir les russophones dans les pays d’Afrique" et qui... 25.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-25T18:52+0200

2023-04-25T18:52+0200

2023-04-25T20:41+0200

cameroun

russie

afrique

russe

langue

afrique subsaharienne

culture

international

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/09/1b/1051889497_0:117:1024:693_1920x0_80_0_0_7959a108490c977adcf2d795c3eae394.jpg

Le Centre pour l'éducation ouverte en russe et l'enseignement de la langue russe a ouvert ses portes ce 25 avril au Cameroun. Une inauguration qui s’est déroulée sous l’égide de l’université russe de l’amitié des peuples Patrice Émery Lumumba (URAP).Ce type d’initiatives importe beaucoup pour faire avancer la langue et la culture russes sur le continent africain et à échelle mondiale "à la lumière de l'intérêt réciproque croissant des pays d'Afrique et de la Russie", a souligné auprès de Sputnik une responsable de l’URAP, Ioulia Berezina.Les barrières linguistiquesLors du forum international Russie-Afrique sur les technologies de l’information organisé mi-avril, le professeur Albert Chawanda, vice-chancelier de l’établissement, a déclaré que la langue russe serait enseignée aux étudiants qui le souhaitent à partir du prochain semestre à l’université d'État des sciences appliquées de Manicalland, à Mutare. C’est la quatrième plus grande ville du Zimbabwe.En outre, en 2023, un centre de formation en russe devrait ouvrir ses portes à Kampala. Le ministère russe de l'Éducation a confié la mise en place de ce projet à l'Université pédagogique d'État d’Orenbourg, dont des professeurs iront enseigner la langue de Pouchkine dans la capitale ougandaise.

cameroun

russie

afrique

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

cameroun, russie, afrique, russe, langue, afrique subsaharienne, culture, international