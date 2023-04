https://fr.sputniknews.africa/20230425/changement-de-sexe-la-russie-fait-demi-tour-1058842337.html

Changement de sexe: la Russie fait demi-tour

Moscou va revenir sur l’autorisation de changer de sexe sur les papiers d’identité. Le mécanisme entraîne trop de complications juridiques et pose des... 25.04.2023, Sputnik Afrique

C’est un phénomène à la mode en Occident, mais la Russie commence à s’interroger. Le changement de sexe dans le secteur administratif pose plus de problèmes qu’il n’en résout, à en croire le ministre russe de la Justice, Konstantin Tchouïtchenko.Celui-ci a ainsi indiqué que la législation sur le changement de sexe sur les papiers d’identité serait revue. Aujourd’hui, elle entraîne en effet des situations qui sont contraires aux "principes de base" russes et même à la Constitution. Le ministre a notamment cité le cas de personnes ayant changé de sexe administrativement et s’étant ensuite mariées, alors que la légalisation n’autorise pas les mariages homosexuels.D’autres problèmes juridiques, comme l’âge de départ à la retraite ou le type d’établissement pénitentiaire à fréquenter en cas de crime sont aussi posés par ces questions de changements de sexe, a souligné le responsable.Changement de sexe en RussieLa Russie a autorisé le changement de sexe en 1997. En 2018, un mécanisme a été créé permettant de modifier le sexe sur les papiers d'identité. Un simple certificat de décharge d’un établissement médical est nécessaire et aucune opération chirurgicale n’est demandée.Le phénomène reste néanmoins minoritaire, puisque seules 2.700 demandes de ce type ont été formulées depuis 2018, souligne Konstantin Tchouïtchenko. Parmi ces cas, 190 personnes ayant changé de sexe se sont ensuite officiellement mariées en Russie.Mode occidentaleDans le sillage des théories du genre, le changement de sexe est devenu un sujet de discussion en Occident. Certains pays ont facilité les démarches administratives, comme en Belgique où la notion de sexe a disparu des cartes d’identité, ou aux États-Unis ou les citoyens peuvent désormais demander qu’un genre "neutre" apparaisse sur leur passeport.Des débats qui s’invitent aussi dans le sport, ou les athlètes transgenres sont parfois accusés de prendre la place des femmes. La Fédération internationale d'athlétisme a même définitivement interdit aux sportifs nés hommes de concourir dans les catégories féminines.

