https://fr.sputniknews.africa/20230324/athletisme-les-athletes-transgenres-exclus-de-la-categorie-feminine-1058301427.html

Athlétisme: les athlètes transgenres exclus de la catégorie féminine

Athlétisme: les athlètes transgenres exclus de la catégorie féminine

La Fédération internationale d'athlétisme a pris un important virage dans sa politique vis-à-vis des athlètes transgenres en les excluant de la catégorie... 24.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-24T07:17+0100

2023-03-24T07:17+0100

2023-03-24T07:17+0100

sport

international

transgenre

athlétisme

association internationale des fédérations d'athlétisme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104379/53/1043795372_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_ba45ebf1b0eedad3f04f3294ee312141.jpg

"Le conseil (de World Athletics) a décidé d'exclure des compétitions féminines internationales les athlètes transgenres hommes et femmes qui ont connu une puberté masculine", a annoncé Coe à l'issue de trois jours de réunion du Conseil. L'annonce a surpris alors que l'instance avait indiqué fin janvier étudier une "option prioritaire", pour durcir le règlement actuel désormais obsolète, qui encadrait la participation des transgenres en leur demandant de réguler leur taux de testostérone. "Nous ne disons pas +non+ à tout jamais", a-t-il nuancé, indiquant qu'un groupe de travail spécifique allait être créé pendant un an pour étudier de futurs développements scientifiques et "considérer plus tard une possible inclusion". "Nous avons besoin d'en savoir plus dès maintenant", a ajouté Coe, précisant qu'il n'y avait actuellement "aucune athlète transgenre de haut niveau", limitant les données disponibles. Le Comité international olympique (CIO) avait demandé aux fédérations sportives en novembre 2021 d'établir leurs propres critères pour permettre aux personnes transgenres et intersexes de concourir à haut niveau. World Athletics a par ailleurs encore durci jeudi son règlement pour les athlètes intersexes comme Caster Semenya, qui doivent désormais maintenir leur taux de testostérone sous le seuil de 2,5 nmol/L pendant 24 mois, au lieu de 5 nmol/L pendant 6 mois pour concourir dans la catégorie féminine. Surtout, le règlement s'applique désormais à toutes les disciplines et plus seulement aux courses allant du 400 m au mile (1.610 m), comme c'était le cas depuis 2018. Cette règle avait été dénoncée par l'emblématique sud-africaine Caster Semenya, double championne olympique du 800 m, qui refuse toujours de s'y plier avec un traitement hormonal ou une opération, après avoir perdu les recours intentés notamment devant le Tribunal arbitral du sport (TAS). World Athletics propose aux treize athlètes intersexes qui concourent actuellement selon elle un règlement "temporaire" en faisant baisser leur taux de testostérone pendant 6 mois au lieu de 24. Elles sont ainsi exclues des Mondiaux de Budapest (19-27 août 2023) mais pourraient participer aux JO de Paris, a précisé Coe. Toutes ont cependant refusé ces dernières années de prendre un traitement hormonal, préférant s'aligner sur des épreuves qui étaient autorisées jusqu'à aujourd'hui.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

sport, international, transgenre, athlétisme, association internationale des fédérations d'athlétisme