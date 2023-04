https://fr.sputniknews.africa/20230424/sanctions-et-dedollarisation-la-bombe-financiere-antirusse-fera-t-elle-exploser-washington-1058816817.html

Sanctions et dédollarisation: la "bombe financière" antirusse fera-t-elle exploser Washington?

24.04.2023

2023-04-24T11:47+0200

S'appuyant sur leur position dominante, les États-Unis ont transformé le système financier en une arme, constate le média chinois CCTV. Mais sous le coup de cette "bombe financière" visant la Russie, qui n'a pas donné les résultats voulus, d'autres pays souhaitant se débarrasser du dollar ont cessé d'avoir peur des représailles américaines.Ce déclin signifie que le dollar américain n'est plus nécessaire, constate l'auteur. Continuer à promouvoir le protectionnisme ne fera que pousser les pays à restreindre l'utilisation du dollar américain. Une pression émousséeEn février 2022, Washington a annoncé qu'il interdirait à certaines banques russes d'utiliser le système de règlement international SWIFT. Mais même cette mesure n'a pas ébranlé la Russie, constate CCTV.Moscou a ainsi entrepris ces derniers mois diverses opérations pour ne plus commercer avec la devise américaine dans le secteur énergétique. Les règlements de ce type se sont considérablement réduits, a ainsi déclaré Alexandre Novak, vice-Premier ministre russe. Si auparavant, les pays cherchant à se dédollariser n'osaient pas agir ouvertement en craignant des représailles américaines, ils ont maintenant compris au moins deux choses. Premièrement, les actifs en dollars US peuvent devenir une bombe à retardement capable d'être utilisée par les États-Unis à tout moment. Deuxièmement, les représailles américaines ne sont pas impossibles à gérer, énumère le média."Des choses différentes"Le Bangladesh et l'Inde viennent par exemple de convenir d'abandonner partiellement l'utilisation du dollar américain et de régler une partie des transactions commerciales bilatérales dans leurs monnaies nationales.Ils peuvent ainsi étendre leur autonomie et rechercher activement une diversification de leurs actifs, afin de maintenir leur propre sécurité économique.La France a récemment rejoint le club des pays promouvant la dédollarisation. Il n'y a pas longtemps, Total Energy a signé une importante commande de gaz naturel liquéfié sans utiliser de dollars américains.Les paroles du Président brésilien Lula da Silva expriment les aspirations de la plupart des pays: "Je sais que tout le monde est habitué à utiliser le dollar américain, mais nous pouvons faire des choses différentes au 21e siècle".

