Grogne française, yuan chinois ou monnaie commune sud-américaine: 7 menaces qui pèsent sur le dollar

L’hégémonie du dollar sur le commerce mondial est confrontée à plusieurs défis aux quatre coins du globe, analyse le média Business Insider, qui liste les sept... 23.04.2023, Sputnik Afrique

Sale temps pour le dollar. La devise américaine est clairement chahutée par les économies des pays émergents, et même en Europe, constate Business Insider. Le média a listé sept menaces qui pourraient remettre en cause le statut de monnaie de réserve mondiale du dollar.- La montée en puissance du yuan: la Chine met des bâtons dans les roues à Washington, en cherchant à commercer avec ses partenaires en yuans. Pékin mise en particulier sur le commerce énergétique pour populariser les échanges dans sa devise nationale et amorcer une dédollarisation, souligne Business Insider. La Chine règle notamment ses achats d’or noir russe en yuans, menaçant ainsi le dogme du pétrodollar institué dans les années 1970.- Un possible Fonds monétaire asiatique: la Chine et la Malaisie envisagent désormais la création d’un Fonds monétaire asiatique, dans le but de secouer l’emprise américaine sur l’économie. "Il n'y a aucune raison pour que la Malaisie continue de dépendre du dollar", a d’ailleurs récemment déclaré le Premier ministre malais, Anwar Ibrahim.- Une monnaie commune sud-américaine: le Brésil et l’Argentine ont récemment annoncé qu’ils souhaitaient lancer une devise commune, le "sur". Si le projet est mené à bien, il pourrait s’étendre à d’autres pays de la région, pronostique Business Insider. Un sacré coup de Jarnac pour le dollar, qui représentait jusqu’à 96% du commerce entre les Amériques du Nord et du Sud de 1999 à 2019, selon la Réserve fédérale.- La grogne française: le privilège exorbitant du dollar a aussi de plus en plus de mal à passer en Europe. Le Président français, Emmanuel Macron, a ainsi récemment exhorté les Vingt-Sept à lutter contre "l'extraterritorialité du dollar américain". Le dirigeant craint notamment que les pays européens se retrouvent coincés entre deux blocs et "deviennent des vassaux" en cas de dérapage autour de Taïwan entre Pékin et Washington.- Les stablecoins adossés à l’or: le dollar peut également être mis en danger par l’apparition de nouvelles cryptomonnaies, souligne Business Insider. Parmi elles, les cryptos stables (stablecoins en anglais), moins fluctuantes que les autres, intéressent déjà certains États. La Russie et l’Iran, frappés par les sanctions occidentales, songent ainsi à émettre un "jeton de la région perse" permettant aux deux pays de commercer en court-circuitant le dollar.- La roupie qui séduit les pays du Golfe: comme la Chine, l’Inde souhaite internationaliser sa monnaie, la roupie. Le pays flirte en particulier avec les Émirats arabes unis et leur a proposé d’effectuer des échanges non pétroliers en roupies. Un accord de libre-échange a été signé en 2022 entre les deux pays, visant à porter ce commerce hors pétrole à 100 milliards de dollars d'ici 2027.- Les BRICS veulent une autre monnaie de réserve: le groupe des cinq (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) souhaite développer une nouvelle unité de réserve, différente du dollar. Celle-ci pourrait être basée sur un panier de devises des États membres.

