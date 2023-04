https://fr.sputniknews.africa/20230423/abandon-du-dollar-transactions-commerciales-en-roupies-entre-linde-et-le-bangladesh-1058805002.html

Abandon du dollar: transactions commerciales en roupies entre l'Inde et le Bangladesh

La dédollarisation gagne également du terrain en Asie. Dacca et New Delhi règleront une partie des transactions commerciales bilatérales dans leurs monnaies... 23.04.2023

2023-04-23T16:51+0200

Le Bangladesh et l'Inde ont convenu d'abandonner partiellement l'utilisation du dollar américain et de régler une partie des transactions commerciales bilatérales dans leurs monnaies nationales, la roupie et le taka. L'idée serait d'atténuer la pression sur les avoirs en dollars, relate le site d'information basé au Bangladesh The Business Standard.New Delhi et Dacca auraient discuté de cette étape pendant des mois. L'abandon total du dollar n'est cependant pas prévu.Les exportations du Bangladesh vers l'Inde s'élevaient à environ 2 milliards de dollars en 2022. Les autorités s'attendent à ce qu'elles soient entièrement converties en roupies et en takas. D'autre part, les exportations indiennes vers le Bangladesh, qui ont également constitué 2 milliards de dollars au cours de l'exercice précédent, seront payées en roupies. Le reste continuera d'être réglé en dollars, indique le média.Un processus prolongéCependant, la procédure "peut prendre plusieurs mois", a noté Abdul Matlub Ahmad, président de la Chambre de commerce et d'industrie Bangladesh-Inde.Plus tôt ce mois-ci, l'Inde a dévoilé sa nouvelle politique de commerce extérieur pour 2023, qui s'éloigne du dollar et stimule l'utilisation de la roupie. Le pays a aussi récemment accepté de passer aux mécanismes de paiement en roupies pour les importations de brut iranien et le commerce avec la Malaisie. Dans l'ensemble, l'Inde dispose actuellement de mécanismes commerciaux dans sa monnaie nationale avec 18 pays, dont la Russie.Le Bangladesh travaille à la signature d'un accord d'échange de devises avec la Russie. La Chine a également proposé un échange de devises avec le Bangladesh et le gouvernement examine la proposition chinoise.La dédollarisation en coursEn raison de la hausse des prix des matières premières, plusieurs pays sont confrontés à une crise du dollar. Pour des raisons géopolitiques, nombreux sont ceux enclins à effectuer des transactions dans leurs monnaies nationales, évitant le dollar américain.Les pays du groupe des BRICS, l'Inde, la Russie, la Chine, le Brésil et l'Afrique du Sud, ont également entamé des discussions sur la mise en place d'un système d'import-export sans dollar.L'Arabie saoudite a pour sa part décidé d'exporter du mazout vers la Chine avec des paiements en yuans.

