Les pays du Golfe et les BRICS gagneraient à créer une alternative au système SWIFT

Les défis ne manquent pas. Alors que de nombreux pays tentent de secouer l’hégémonie occidentale pour tendre vers un monde multipolaire, le secteur financier pourrait aussi profiter des nouvelles dynamiques.La création d’un système concurrent au SWIFT pourrait même être une idée de choix pour un groupe comme les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), en collaboration avec certains pays du Golfe, a expliqué lors d’une table ronde Kamal Hamidou, professeur associé au Département des médias de masse de l'université du Qatar.Le système SWIFT est une plateforme de messagerie sécurisée qui permet aux banques de communiquer et de transmettre des informations pour réaliser des virements bancaires.Certains observateurs notent cependant que le système peut être instrumentalisé à des fins politiques. Washington a notamment fait pression pour que la Russie soit déconnectée du réseau, comme l’expliquait récemment à Sputnik Chris Devonshire-Ellis, du cabinet de conseil Dezan Shira & Associates.Partenariats russesDes collaborations pourraient encore être imaginées entre le Moyen-Orient et certains pays des BRICS, notamment la Russie, a ajouté Kamal Hamidou. Les pays arabes pourraient ainsi profiter de l’expertise russe dans le domaine spatial ou celui de la cybersécurité. Des savoirs qui pourraient aider ces États à maintenir leur "souveraineté numérique".Les entreprises russes du numérique sont d’ailleurs plus largement intéressées par des partenariats sur tout le continent africain, qui est demandeur en matière de digitalisation, comme l’affirmait récemment à Sputnik Lofti el-Ouar, responsable commercial chez Deep Tech Solutions.

