https://fr.sputniknews.africa/20230424/lafrique-la-plus-affectee-par-le-non-octroi-de-visas-appelle-a-amener-loccident-a-lordre-1058824301.html

L’Afrique, la plus affectée par le non octroi de visas, appelle à amener l’Occident à l’ordre

L’Afrique, la plus affectée par le non octroi de visas, appelle à amener l’Occident à l’ordre

L’octroi de visas ne suivant aucune logique dans beaucoup de pays occidentaux, il faut les amener à respecter la réglementation internationale, estime le... 24.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-24T16:11+0200

2023-04-24T16:11+0200

2023-04-24T16:13+0200

opinion

états-unis

russie

refus de visa

onu

délégation

journalistes

sergueï lavrov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104212/49/1042124933_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c50b0b5a35d8cafff1bb4a85b1b0911c.jpg

Jusqu’à ces derniers temps, le continent africain était le plus affecté par l’instabilité dans l’octroi de visas, soutient Benoît Ngom, président de l’Académie diplomatique africaine (ADA).Si dans certains pays le processus suit une certaine logique, dans de nombreux autres il en est dénué. Maintenant le problème concerne aussi une grande puissance: la Russie, dont des fonctionnaires et journalistes n’ont pu se rendre aux Nations unies. Ce qui est toujours le problème de la limitation de la liberté d'aller et venir au niveau international.Amener l’Occident au respect de la réglementation internationaleSelon lui, "les Américains ont délibérément refusé d'accorder des visas et d'une façon unilatérale à de hauts fonctionnaires qui auraient pu accéder à un haut building des Nations unies, comme le prévoit la convention que les États-Unis ont signée avec les Nations unies".Démontrer l’arbitraire des États-UnisAlors que personne n’écoute les pays africains, dont les enfants meurent dans les eaux de la Méditerranée faute de visas, "il serait vraiment bon que les grands pays puissent se faire entendre"."[que les grands pays] qui ont subi cela puissent démontrer l’action arbitraire des États-Unis d’Amérique! Je pense que ce serait intéressant", a-t-il conclu.Moscou ne l’oubliera pasAprès que les États-Unis ont refusé de délivrer des visas aux journalistes russes qui devaient assister aux travaux du Conseil de sécurité de l’Onu et que les visas à la délégation russe ont été délivrés quasiment au dernier moment. le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a jugé leur comportement hideux.Selon lui, le pays, qui "se dit le plus fort, le plus libre, le plus juste", a commis en effet un geste "lâche".

états-unis

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, états-unis, russie, refus de visa, onu, délégation, journalistes, sergueï lavrov