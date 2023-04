https://fr.sputniknews.africa/20230424/fini-le-suspense-serguei-lavrov-arrive-a-new-york-pour-une-reunion-du-conseil-de-securite-de-lonu-1058810769.html

Fini le suspense: Sergueï Lavrov arrive à New York pour une réunion du Conseil de sécurité de l'Onu

La Russie assurant la présidence tournante du Conseil de sécurité de l'Onu, le chef de la diplomatie russe s'est rendu à New York pour présider l'une de ses... 24.04.2023, Sputnik Afrique

Le ministre russe des Affaires étrangères est arrivé à New York pour présider mardi une réunion du Conseil de sécurité de l'Onu, a annoncé ce lundi la porte-parole du ministère Maria Zakharova.Ce lundi, Sergueï Lavrov participera également à l'un des événements clés de la présidence russe du Conseil de sécurité, à savoir les débats ouverts sur la protection des principes de la Charte de l'Onu. Mardi, ces débats seront consacrés aux problèmes du Proche-Orient.Le ministre russe devrait aussi rencontrer le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres.La presse russe bannieSi Sergueï Lavrov a pu se rendre à New York, les journalistes russes se sont vu refuser cette chance. Les États-Unis ne leur ont pas octroyé de visas. Le ministre a qualifié cette démarche de stupide et a promis que Moscou répondrait à cela. Ce n'est qu'à la fin de la semaine dernière que les États-Unis ont commencé à délivrer des visas à la délégation russe. Mercredi dernier, M.Lavrov a accusé Washington d'abuser grossièrement de la position de pays hôte du quartier général de l'Onu. Selon lui, tous les diplomates russes n'ont pas reçu leurs visas.La partie russe se heurte depuis des années à des complications liées à l'obtention de visas, en premier lieu américains, dans le cadre de ses activités au sein des organes de l'Onu. Fin mars, le premier adjoint au représentant permanent de la Russie auprès des Nations unies Dimitri Polianski a déclaré que Moscou espérait lancer une procédure d'arbitrage contre les États-Unis pour résoudre ce problème.

